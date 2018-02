Poljska svoje državljane po svetu poziva, naj zatožijo rojake, ki govorijo proti državi

Novi ukrepi po spornem zakonu o holokavstu

15. februar 2018 ob 17:39

Varšava,Berlin - MMC RTV SLO, STA

Poljske oblasti so po poročanju nemškega radia NDR v tujini živeče rojake pozvale, da naj bodo pozorni, kaj o državi govorijo drugi Poljaki in poročajo o morebitnih izjavah, "ki bi škodile ugledu Poljske".

Uradno pismo s temi navodili je predsednik poljskega senata Stanislaw Karczewski poslal na vsa poljska veleposlaništva in konzulate. V pismu Karczewski Poljake v tujini poziva, naj oblasti v Varšavi seznanjajo z vsemi domnevno škodljivimi izjavami svojih rojakov. Gre za ukaz, da je treba veleposlaništva in konzulate obvestiti o "vsakem klevetanju, ki bi lahko škodilo dobremu slovesu Poljske".

Med drugim naj bi ga ukaz naprej posredoval že poljski generalni konzulat v Münchnu, konzulat v Hamburgu naj bi to storil v kratkem. Poljski veleposlanik v Nemčiji Andrzej Przylebski je za NDR povedal, da gre za del "običajnih nalog diplomatskega ali konzularnega predstavljanja".

Za najnovejšo potezo Varšave naj bi po poročanju nemških medijev stal sporni zakon o holokavstu, v skladu s katerim so izjave o tem, da so Poljaki ali Poljska sodelovali pri nacističnih zločinih med drugo svetovno vojno, kaznivo dejanje, zaradi katerega so zagrožena celo tri leta zapora.

To potrjuje tudi pismo veleposlaništvom, saj Karczewski v njem opozarja, da so Poljaki izpostavljeni bolečemu, nepravičnemu in predvsem neresničnemu izrazu "poljska taborišča smrti" kot tudi trditvam, da so bili vpleteni v holokavst. Oboje predstavlja "žalitev našega narodnega dostojanstva in ponosa", je še dodal.

NVO-ji zavračajo pomoč oblastem

Pismo v tujini ni naletelo samo na pozitivne odzive. V odprtem pismu se je nanj že odzvalo več kot 20 poljskih nevladnih organizacij, ki delujejo v tujini, in zavrnilo vsako tovrstno pomoč aktualnim poljskim oblastem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

J. R.