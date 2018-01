Posrednik ZN-a optimističen glede dogovora o imenu Makedonije

Med predlogi Nova Makedonija in Severna Makedonija

17. januar 2018 ob 21:45

Posrednik Združenih narodov Matthew Nimetz je po koncu pogovorov s predstavniki Grčije in Makedonije v New Yorku izrazil upanje, da je rešitev glede uradnega imena Makedonije na dosegu.

Posrednik ZN-a je grškemu in makedonskemu pogajalcu predstavil sklop predlogov, o katerem bosta v prihodnjih tednih razpravljali grška in makedonska vlada, obe državi pa namerava tudi obiskati. Po njegovem mnenju bi se morali s sklopom strinjati obe državi, saj predstavlja dostojanstveno in zadovoljivo rešitev.

Med nekaterimi rešitvami sta Nova Makedonija in Severna Makedonija, a grški nacionalisti vztrajajo pri tem, da bi se morali popolnoma izogniti imenu Makedonija.

Pogajanj sta se udeležila makedonski in grški pogajalec Vasko Naumovski in Adamantios Vasilakis. Pred pogajanji se je Nimetz pretekli teden v Solunu sešel z zunanjima ministroma držav Nikosom Kociasom in Nikolo Dimitrovom. Na srečanju sta se ministra strinjala z okrepitvijo prizadevanj za rešitev spora.

Nimetz je sporočil, da na mizi ni nobenega novega predloga za ime Makedonije, predstavil pa bo več zamisli in predlogov, o katerih so že govorili. Nov krog pogajanj prihaja v času okrepljenih prizadevanj Skopja in Aten ter optimizma, da bi bilo mogoče najti rešitev za dolgoletni spor o imenu.

Grčija nasprotuje imenu Makedonija

Po triletni prekinitvi sta Makedonija in Grčija pogajanja ob posredovanju ZN-a nadaljevali decembra lani. Grčija imenu Makedonija nasprotuje že od makedonske razglasitve neodvisnosti od Jugoslavije leta 1991, saj menijo, da nakazuje ozemeljske težnje Makedonije po istoimenski grški pokrajini.

Strinjala se je zgolj z imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM), pod katerim je bila država leta 1993 sprejeta tudi v Združene narode.

Makedonski premier Zoran Zaev je pred dnevi izrazil prepričanje, da bo spor z Grčijo rešen najpozneje do konca junija. Tudi grški premier Aleksis Cipras je presodil, da je dogovor mogoč. Premierja naj bi se po navedbah medijev sešla ob robu svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, ki bo 24. in 25. januarja.

Spor o imenu ovira vstop v EU

Spor o imenu je tudi glavna ovira na poti Makedonije v Evropsko unijo, saj je že od leta 2005 kandidatka za članstvo v povezavi. Nova levosredinska vlada Zaeva sicer skuša tudi s krepitvijo sodelovanja z Grčijo na področjih skupnega interesa vzpostaviti bolj pozitivno vzdušje, ki bi pripomoglo tudi k rešitvi spora o imenu. Zaev je tako izrazil pripravljenost, da bi se odrekli vztrajanju pri tem, da je Makedonija edina prava naslednica antičnega bojevnika in osvajalca Aleksandra Velikega, kar je vpeljala nekdanja vlada konservativnega VMRO-DPMNE-ja.

