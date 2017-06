Poteka globalni kibernetski napad - iz Kijeva se širi na Zahod

Podoben majskemu napadu z WannaCryjem

27. junij 2017 ob 17:11,

zadnji poseg: 27. junij 2017 ob 18:19

Kijev - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Podjetja z vsega sveta poročajo, da jih je prizadel kibernetski napad velikih razsežnosti. Prvi so o težavah poročali iz Ukrajine in Rusije, zdaj pa o napadih poročajo tudi z zahoda Evrope.

Prva so bila prizadeta ukrajinska podjetja in družbe, vključno z državnim elektropodjetjem, energetskim omrežjem, vladnimi službami in glavnim letališčem v Kijevu. O težavah poročajo tudi iz ukrajinske centralne banke, letalskega proizvajalca Antonov in dveh ponudnikov poštnih storitev.

Iz Rusije poročajo, da je bil tarča obsežnega kibernetskega napada Rosneft, njihova največja naftna družba, a, kot so zatrdili, napad ni prizadel njihove proizvodnje.

O napadih med drugim poročajo francoski industrijski velikan Saint-Gobain, britanski oglaševalski gigant WPP in danska ladjarska ter naftna skupina Moller-Maersk, kjer so prizadete vse njihove enote, spletna naročila niso mogoča, neodzivni so tudi njihovi interni sistemi.

Vodja francoske enote za boj proti kibernetskemu kriminalu Nicolas Duvinafe je ocenil, da se virus širi "kot epidemija gripe pozimi". Dodal je, da se bo število takšnih in podobnih napadov v prihodnjih mesecih najverjetneje še povečalo.

Zaklenjen dostop do podatkov

Podjetja so že uvedla varnostne protokole, da bi se izognila izgubi podatkov v napadu izsiljevalskega virusa, podobnega virusu Wannacry, ki je prejšnji mesec prizadel več kot 70 držav, vključno s Slovenijo.

Za zdaj še ni informacij, kdo bi lahko stal za napadi, strokovnjaki pa menijo, da gre za nekoliko prirejeno različico izsiljevalskega virusa Petja, ki zaklene dostop do podatkov, dokler ni plačana odkupnina. Poimenovali so ga Petrwrap.

Virus WannaCry je maja zaklenil računalnike več bank, bolnišnic in vladnih agencij po svetu. Hekerji so za vnovično delovanje sistemov tedaj zahtevali odkupnino 300 ameriških dolarjev v virtualni valuti bitcoin.

V Sloveniji še brez okužb

Slovenski nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij (Sicert) je sporočil, da so bili prek mednarodne mreže odzivnih centrov ob 16.30 obveščeni o širjenju nove različice izsiljevalskega virusa Petja.

"Ta izkorišča za širjenje elektronsko pošto, funkcionalnost WMI (Windows Management Instrumentation), nekatera poročila pa omenjajo tudi širjenje prek ranljivosti v SMB-protokolu (iste, kot jo je uporabljal izsiljevalski virus WannaCry)," so navedli. Za zdaj sicer še niso prejeli prijav o okužbah sistemov v Sloveniji.

K. S.