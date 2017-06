Kibernetska varnost: "Nismo ravno goli in bosi, smo pa slabo oblečeni"

Posvet o stanju kibernetske varnosti v državi

16. junij 2017 ob 15:43

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je bila nekoč med vodilnimi na področju kibernetske varnosti, nato pa naj bi ambicioznost na tem področju začela usihati. Nov varuh na tem področju naj bi kmalu postala posebna državna agencija.

Virus WannaCry je sredi maja v nekaj urah povzročil kibernetski kaos po Evropi. V Sloveniji je bil najbolj prizadet, glede na javno priznanje, novomeški Revoz, ki je za en dan prekinil proizvodnjo. V nekaterih drugih državah pa je bila prizadeta tudi t.i. kritična infrastruktura. V Veliki Britaniji je denimo virus zaklenil dostop do kartotek pacientov, odpovedali številne preglede in operacije.

Slovenija bo kmalu dobila zakonodajo o zaščiti kritične infrastrukture, v katero med drugim sodijo preskrba z vodo, hrano, energijo, zdravstvene in finančne storitve, kot tudi informacijsko komunikacijski (IKT) sistemi, je na nacionalnem posvetu o kibernetski varnosti, ki je potekal v dvorani Državnega sveta, razkrila obrambna ministrica Andreja Katič. Omenjeni zakon bo namreč pokrival tudi kibernetsko varnost slovenske kritične infrastrukture.

Zaradi evropskih uredb mora Slovenija do prihodnjega leta sprejeti tudi novo zakonodajo tako na področju varovanje osebnih področju, kot tudi na področju informacijske varnosti. V veljavo morata stopiti (šele) maja prihodnje leto in v tem tempu se pripravlja tudi nove zakonske rešitve.

Kdo stoji za kiber napadi?

"Živimo v svetu brez meja. Država je vpeta v vsa mednarodna tveganja," je na posvetu pojasnil varstvoslovec Denis Čaleta iz inštituta za koorporativno varnost ICS. Tveganju je po njegovih besedah najbolj izpostavljena kritična infrastruktura, ki je pomembna za delovanje. Pri zadnjih kibernetskih napadih pa je zaskrbljujoče, kdo sploh stoji za njimi. Ali so države, posamezniki ali celo korporacije, ki so zardi svoje velikosti prerasle že marsikatero državo.

Vodja nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT Gorazd Božič je povedal, da je vzrok za vedno večje število kibernetskih incidentov, dejstvo da narašča tudi uporaba informacijskih tehnologij. "Vendar nas čakajo resni, kot je internet stvari."

Internet stvari, povezovanje naprav preko interneta, kot pravi Božič, po desni prehiteva aktivnosti za njegov zaščito. Vedno več kibernetskih napadov namreč poteka preko nezaščitenih naprav povezanih v internet, kot so recimo spletne kamere.

Božič je kibernetsko varnost Slovenije opisal, da "nismo ravno goli in bosi," kar je menil poslanec NSi-ja Matej Tonin, temveč "slabo oblečeni." Slovenija je bila pred dvema desetletjem, ko je začel delovati SI-CERT na področju informacijske varnosti ob boku najbolj razvitih držav, kot je Japonska. Toda nato ni bilo politične volje in sledila je stagnacija, ki se med drugim odraža pri drastičnem pomanjkanju računalniških varnostnih strokovnjakov.

"Lahko bi imeli uspešen sistem kiber varnosti," je dodal in opozoril tako na pomanjkanje ustrezne strategije in tudi na to, da smo se priprave zakonodaje o informacijski varnosti, zgolj zaradi EU uredbe, lotili (pre)pozno.

Nezavedanje politike

Politiki se teh nevarnosti ne zavedajo, je slovenske politične poglede na tovrstno problematiko opisoval podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb DZ-ja Matej Tonin in za primer, kako v ključni ljudje v Sloveniji nepravilno komunicirajo med seboj, navedel zgodbo o arbitražnih prisluhih. Nekateri slovenski politiki po njegovih besedah sploh ne uporabljajo računalnika in se s tem še hvalijo.

Medtem, ko SiCert ugotavlja, da se številno incidentov povečuje, pa agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) dobiva s strani IKT operaterjev dobiva zelo malo prijav o incidentih. Prijavljenih je bilo le pet vdorov v njihova omrežja, je povedala Tanja Muha, namestnica direktorja AKOS-a. Po njenih besedah operaterji poročajo zgolj o tem, kar je potrebno, o manjših incidentih, ki jih sami sanirajo in nimajo velikih posledic, pa ne poročajo.

Prav obvezno poročanje o kibernetskih incidentih naj bi bilo zapisano v novi zakonodaji o informacijski varnosti. Kar nekaj razpravljalcev je menilo, da bi bo morali vsi, ki morajo skrbeti za kibernetsko varnost poročati o slehernem incidentu. Ali kot je orisal v.d. direktorja urada za varovanje tajnih podatkov Dobran Božič, je to tako, kot da bi nekdo neuspešno skušal oropati banko. Vendar, ker mu rop ni uspel, banka o tem ne bi nikogar obvestila.

Agencija za informacijsko varnost

Z novo zakonodajo naj bi Slovenija dobila novo državno agencijo, za kibernetsko varnost, v katero naj bi vključili tudi urad za varnost tajnih podatkov in tudi SI-CERT. Kako bo strukturirana nova kiber varnost agencija ostaja vprašanje. Matej Tonin je menil, da bi vse zaposlene v državnih oz. javnih institucijah, ki se ukvarjajo z vprašanjem kibernetske varnosti, morali "združiti pod eno streho". Agencija pa bi morala delovati po vojaškem vzoru, po liniji poveljevanja. Gorazd Božič pa je na drugi strani menil, da je centralizacija precej vprašljiva in da bi bili boljši postopni koraki, kot neka "revolucija" na tem področju.

Kako privabiti ustrezne strokovnjake?

Velika težava pa je kadrovanje primernih strokovnjakov, ki jih je glede na plače v javnem sektorju, težko primerno nagraditi. Generalni direktor direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo Jurij Bertok je menil, da bi bila primerna rešitev tudi javno zasebno partnerstvo.

Pojasnil je, da je trenutno, da je v državnih institucijah zaposlenih osem strokovnjakov za kibernetsko varnost. Na zadnjem razpisu, s katerim so želeli pridobiti nove tovrstne strokovnjake, pa noben kandidat ni bil primer (zaposliti so želeli inženirje računalništva). Najbrž tudi zato, ker tovrstni strokovnjaki na trgu dosegajo neprimerno višje plače, kot pa jih nudi sistem plač v javnem sektorju.

Gregor Cerar