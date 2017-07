Povezava med Savdsko Arabijo in ekstremizmom v Veliki Britaniji "neizpodbitna"

Novo poročilo britanskega think tanka The Henry Jackson Society (HJS) ugotavlja, da je Savdska Arabija glavni tuji promotor islamističnega ekstremizma v Veliki Britaniji.

HJS v poročilu navaja, da obstaja "jasna in vse večja povezava" med islamističnimi organizacijami, ki prejemajo sredstva iz tujine, sovražnimi pridigarji in džihadističnimi skupinami, ki promovirajo nasilje. Neokonservativno miselno središče s sedežem v Londonu ob tem poziva k javni preiskavi vloge Savdske Arabije in drugih zalivskih držav, poroča BBC.

Britanska vlada je pod pritiskom, da objavi poročilo o islamističnih skupinah s sedežem na Otoku. Poročilo notranjega ministrstva o obstoju in vplivu džihadističnih organizacij, ki ga je že leta 2015 naročil nekdanji premier David Cameron, naj še vedno ne bi bilo dokončano, ob tem pa se pojavljajo vprašanja, ali bo sploh kdaj objavljeno.

Kritiki namreč menijo, da bi bilo tovrstno poročilo za vlado precej nelagodno, saj ima London - tako kot Washington - tesne in dolgoletne diplomatske, varnostne in gospodarske vezi z zalivskimi državami, še posebej Savdsko Arabijo.

Riad: Navedbe so lažne

V sredinem poročilu je navedeno, da vrsta zalivskih držav, pa tudi Iran, zagotavljajo finančno podporo mošejam in islamističnim izobraževalnim ustanovam, ki gostijo skrajne pridigarje in so povezane s širjenjem ekstremističnega gradiva.

Na samem vrhu seznama je Savdska Arabija. Kot navaja poročilo, so posamezniki in skladi močno vpleteni v izvoz "neliberalne, fanatične vahabistične ideologije", pri čemer navajajo vrsto konkretnih primerov. V manjšini primerov naj bi se ustanove v Veliki Britaniji, ki prejemajo savdska sredstva, vodile neposredno iz Savdske Arabije, v večini primerov pa naj bi denar "preprosto kupoval vpliv tujih donatorjev".

Savdsko veleposlaništvo v Veliki Britaniji je navedbe že označilo za "kategorično lažne". Kot so zapisali, so vse obtožbe, da je kraljevina "radikalizirala majhno število posameznikov, neutemeljene in nepodprte z dokazi". Ob tem so izpostavili, da je bila tudi sama Savdska Arabija predmet vrste napadov Al Kaide in Islamske države. "Ne podpiramo in ne bomo podpirali dejanj ali ideologije nasilnega ekstremizma in ne bomo mirni, dokler se teh deviantnežev in njihovih organizacij ne uniči".

Mimogrede, tako rekoč vsi napadi skrajnežev v Savdski Arabiji, ki jo vodi sunitska kraljeva družina Al Saud, so bili izvedeni na šiitske cilje. Islamska država (IS) sledi fundamentalistični, vahabistični doktrini sunitskega islama.

"Zaskrbljujoče" povezave

Objava poročila HJS-ja prihaja v občutljivem času, saj Savdska Arabija, ZAE, Bahrajn in Egipt obtožujejo Katar, da podpira ekstremizem - obtožba, ki jo poročilo označuje za hinavsko. Zunanji ministri arabskih držav se bodo sicer danes sestali v Kairu, kjer bodo razpravljali o morebitnih nadaljnjih sankcijah proti Katarju, medtem, ko bo katarski zunanji minister protiargumente svoje države predstavil na tiskovni konferenci v Lonodnu.

Poročilo HJS-ja je že podprl laburistični poslanec Dan Jarvis, ki meni, da osvetljuje "zelo zaskrbljujoče" povezave med Savdsko Arabijo in financiranjem ekstremizma, ob tem pa vlado pozval k objavi poročila o financiranju iz tujine. "V luči grozljivih in tragičnih terorističnih napadov, ki smo jim bili priča letos, je ključnega pomena, da uporabimo vsa razpoložljiva orodja, da bi zaščitili naše skupnosti," je dejal. "To vključuje prepoznavanje mrež, ki promovirajo in podpirajo ekstremizem ter zaprtje finančnih mrež, ki ga financirajo."

Britanska premierka Theresa May, ki je Savdsko Arabijo obiskala aprila, vztraja, da je zgodovinsko partnerstvo Londona in Riada pomembno za britansko varnost in trgovino. Vodja laburistov Jeremy Corbyn je medtem pozval k takojšnji prekinitvi izvažanja britanskega orožja v Savdsko Arabijo zaradi njenih kršitev človekovih pravic in vpletenosti v sporno vojaško posredovanje v Jemnu, kjer je delež civilnih žrtev ogromen.

