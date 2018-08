Požar na grškem otoku Evia pod nadzorom

Izredne razmere še veljajo

13. avgust 2018 ob 18:42

Atene - MMC RTV SLO, STA

Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil na grškem otoku Evia, je povsem pod nadzorom, je sporočil vodja tamkajšnjih gasilcev.

Kljub temu je vodja civilne zaščite na območju kraja Psahna na Evii, kjer je zagorelo, razglasil izredne razmere.

Požar je izbruhnil v nedeljo popoldne v borovem gozdu, preventivno pa so evakuirali okoli 500 ljudi iz vasi Kontodespoti in Stavros in samostana. 140 ljudi so nastanili v hotelih, preostali bivajo pri prijateljih oziroma sorodnikih, poroča atenski časopis Ekathimerini.

Na območju ognjenih zubljev so za promet tudi zaprli glavno, 180 kilometrov dolgo cesto skozi otok. Policija je ljudi s severa otoka, ki bi želeli odpotovati, pozvala, naj potujejo s trajekti, ki so delali vso noč.

Evia (grško Euboea) je za Kreto drugi največji grški otok. Na dveh mestih je z mostom povezan s kopenskim delom države.

Na Evii je zagorelo slab mesec dni po uničujočem požaru blizu Aten, v katerem je umrlo 94 ljudi.

J. R.