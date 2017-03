Pred novimi pogajanji v Ženevi siloviti spopadi v Damasku

ZN: Na pogajanja vsi, ki so udeleženi v konfliktu

21. marec 2017 ob 16:30

Ženeva, Damask - MMC RTV SLO/STA

23. marca se bo v Ženevi začel nov krog mirovnih pogovorov o reševanju sirskega konflikta, medtem pa se v Damasku nadaljujejo spopadi med vladnimi silami, uporniki in džihadisti.

Združeni narodi so potrdili, da se bodo pogajanj udeležili vsi, ki so udeležni v konflikt, predstavniki sirske vlade in upornikov. "Vsi povabljeni, ki so se pogovorov udeležili že februarja, so potrdili udeležbo," je sporočila tiskovna predstavnica ZN-a Alessandra Vellucci. Kot je dodala, posebni odposlanec ZN-a za Sirijo Staffan de Mistura končuje obiske pri glavnih državah, udeleženih v sirski konflikt, med njimi Savdski Arabiji, Rusiji in Turčiji, nato pa se bo vrnil v Ženevo, kjer bo vodil pogovore.

Po napovedih de Misture se bodo v novem krogu pogajanj osredotočili na oblikovanje nove ustave, volitve, boj proti terorizmu, morda pa bodo govorili tudi o obnovi države. Udeležba vseh uporniških skupin bi lahko pospešila mirovna pogajanja ZN-a, saj so vmes na ločenih pogovorih v Astani udeležbo odpovedale nekatere opozicijske strani. Pogovori v Astani potekajo ob posredovanju Rusije in Turčije in so osredotočeni na okrepitev krhke prekinitve spopadov. Sirski uporniki so pogovore prvotno bojkotirali zaradi protesta nad kršitvami prekinitve spopadov s strani sirskega režima pod vodstvom Bašarja Al Asada.

Najprej eksplozija, nato pa streljanje

Do začetka novih pogajanj sta le še dva dneva, medtem pa v Damasku divjajo najhujši spopadi v zadnjih dveh letih. Trenutna situacija v sirskem glavnem mestu bi lahko zasenčila pogovore v Ženevi. Sirski uporniki in džihadisti so dva dneva po nepričakovanem napadu na vladne sile znova napadli vzhodni del Damaska.

"Ob zori je odjeknil močan pok, verjetno zaradi napada z avtomobilom bombo, ki je bila namenjena vladnim ciljem med okrožjema Džobar in Gabun," je sporočil vodja londonske organizacije Sirski observatorij za človekove pravice Rami Abdel Rahman. Novinar francoskega AFP-ja je potrdil, da je ob zori slišal močno eksplozijo, nato je sledilo streljanje, iz vzhodnih sosesk Damaska pa se vije temen dim.

Druga faza spopadov na vzhodu Damaska

Islamistična uporniška skupina Fajlak Al Rahman je prek Twitterja zapisala, da gre za drugo fazo spopadov in da so napadalci zavzeli vse položaje, ki so jih dan pred tem izgubili. Še ena uporniška frakcija Ahrar Al Šam je nekaj ur kasneje sporočila, da so njeni borci zasedli tekstilno tovarno. Obenem so objavili videoposnetek, ki domnevno prikazuje, kako v tovarni uničujejo portrete predsednika Asada, piše BBC.

Sirska tiskovna agencija Sana poroča, da se vladne sile soočajo s poskusom napredovanja terorističnih skupin severno od Džobarja, a so po besedah vladnih virov Asadovi podporniki ubranili napade.

T. J.