ZN: Sirske vladne sile namerno bombardirale vodno zajetje blizu Damaska

ZN: To je bil vojni zločin

Preiskava Združenih narodov je pokazala, da so sirske vladne sile decembra lani namerno bombardirale vodno zajetje v Ain al Fidžehu, zaradi česar je brez vode ostalo več kot pet milijonov prebivalcev Damaska in okolice.

ZN je napad označil za vojni zločin. Vlada je za napad na zajetje obtožila upornike, a je poročilo, ki so ga danes predstavili v Svetu ZN-a za človekove pravice, zavrnilo te trditve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med silovitimi spopadi med vladnimi silami in uporniki konec lanskega leta v Vadi Baradi blizu Damaska je brez vode ostalo okoli 5,5 milijona prebivalcev sirskega glavnega mesta in predmestnih naselij.

Režim je upornike obtožil, da so zastrupili vodne vire in prekinili vodovodne napeljave, uporniki pa so trdili, da so infrastrukturo uničile vladne sile.

ZN: Ni dokazov o onesnaženosti vode pred bombardiranjem

Komisija ZN-a, ki je preiskovala dogodek, je v poročilu zapisala, da ni našla nobenih dokazov, da je bila voda onesnažena pred bombardiranjem 23. decembra. To so preiskovalcem ZN-a potrdili tudi prebivalci Vadi Barade, ki so uporabljali vodo iz zajetja. Po bombardiranju je bila voda onesnažena, ker je šrapnel poškodoval rezervoar z gorivom in klorom, je ugotovili ZN.

Sirsko vojska je konec januarja znova prevzela nadzor nad Vadi Barado, ki so jo uporniki zavzeli leta 2012.

Alep naj bi kmalu spet imel vodo

Sirski državni mediji medtem poročajo, da bo Alep na severu države kmalu spet oskrbljen z vodo. Voda je namreč prišla v črpalko v mestu. Preskrba z vodo v Alepu je bila prekinjena za skoraj dva meseca, prebivalci pa so se morali zanašati na vodnjake ali vodo, ki so jo kupili od zasebnih prodajalcev, poroča Reuters.

Prejšnji teden je sirska vojska zasedla območje al Kafsa vzhodno od Alepa, kjer stoji infrastruktura za čiščenje in črpanje vode. Da je črpalka začela prečrpavati vodo v glavne zbiralnike po mestu, poroča tudi Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji.

EU z novo strategijo za Sirijo

Mineva šest let od začetka vojne v Siriji, visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini pa je v Strasbourgu napovedala novo evropsko strategijo za to državo. Namen strategije naj bi bil opredeliti, kako lahko Unija igra močnejšo vlogo v prizadevanjih za mir ter pluralistično in strpno civilno družbo v Siriji.

"Sirci želijo in si zaslužijo mir. Želijo in zaslužijo si končno tudi možnost oblikovati prihodnost svoje države," je poudarila visoka predstavnica Unije. Z novo strategijo želi EU vsem Sircem po njenih besedah posredovati jasno sporočilo: "Smo na vaši strani."

Federica Mogherini, ki je izpostavila vodilno humanitarno vlogo Unije, je poudarila, da bo EU nadaljeval neposredno podporo procesu pod okriljem ZN-a ter si še naprej prizadeval za krepitev sirske politične opozicije in civilne družbe. Od izbruha konflikta je Unija za Sirijo namenila 9,4 milijarde evrov, od tega približno milijardo iz evropskega proračuna, je izpostavila zunanjepolitična predstavnica EU-ja.

EU namerava po njenih besedah krepiti tudi politična in diplomatska prizadevanja v sodelovanju s ključnimi regionalnimi igralci, kot so Turčija, Libanon in Savdska Arabija.

