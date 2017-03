Preiskovalci ZN-a: Sirska vojska v Alepu uporabila klorove bombe

Sirski režim obtožbe o uporabi kemičnega orožja zanika, Rusija in Kitajska proti sankcijam

1. marec 2017 ob 18:38

Ženeva - MMC RTV SLO/STA

Sirska vojska je po ugotovitvah preiskovalcev Združenih narodov lani v Alepu civiliste napadla s klorovimi bombami, vojne zločine pa so izvajale vse v konflikt vpletene strani.

Napade je sirska vojska izvedla septembra in decembra lani, ko se je za prevlado nad Alepom z rusko pomočjo borila proti upornikom. Preiskovalci v poročilu navajajo izjave očividcev, poročila zdravnikov in videoposnetke, ki pričajo o več sto žrtvah kemičnih napadov, v katerih sta umrla moški in 13-letna deklica, veliko drugih pa je trpelo zaradi pomanjkanja kisika in težav z dihanjem.

Preiskovalci Visokega komisariata ZN-a za begunce (UNHCR) so v poročilu zapisali, da so vse bombe na mesto spustila letala, zato sklepajo, da so napade izvedle sirske letalske sile, a dodajajo, da sta med spopadi za Alep obe strani zakrivili vojne zločine. Sirski režim in ruska vojska sta z letalskimi napadi merili na civiliste, uporniki pa so obstreljevali prebivalce v predelih mesta, ki so bili pod nadzorom režima.

Veto na predlog resolucije o sankcijah

Rusija in Kitajska sta v torek vložili veto na predlog resolucije ZN-ja o uvedbi sankcij proti Siriji zaradi uporabe kemičnega orožja. Ruski veleposlanik pri ZN-u Vladimir Safronkov meni, da so bile dosedanje preiskave o uporabi kemičnega orožja pristranske in da je uvajanje sankcij proti Siriji v času mirovnih pogajanj v Ženevi neprimerno.

Sirske letalske sile so po lanskih ugotovitvah ZN-a že v letih 2014 in 2015 odvrgle klorove bombe na vasi, ki so bile pod nadzorom upornikov. Sirski režim je večkrat zanikal uporabo kemičnega orožja v vojni, ki je do zdaj terjala že okoli 310.000 življenj.

J. R.