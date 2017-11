Preobrat v Nemčiji: pogajanja propadla. Steinmeier še ne bo razpisal volitev.

Svobodni demokrati so se nepričakovano umaknili

20. november 2017 ob 06:58,

zadnji poseg: 20. november 2017 ob 16:36

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav so potencialne koalicijske stranke med enomesečnimi pogajanji glede veliko vprašanj približale stališča, nemški kanclerki Angeli Merkel ni uspelo sestaviti koalicije z Zelenimi in Svobodnimi demokrati. Nemce najverjetneje čakajo predčasne volitve, ki pa jih predsednik še ne bo razpisal.

Po več kot štiritedenskih pogajanjih so Svobodni demokrati (FDP) v nedeljo nepričakovano sporočili, da se zaradi nepremostljivih razlik umikajo iz pogajanj. Kot je za Drugo radijsko kroniko poročala Polona Fijavž, je okoli polnoči vodja Svobodnih demokratov Christian Lindner sporočil, da prekinjajo in s tem končujejo uvodna koalicijska pogajanja. "Ne bo šlo. Bolje ne vladati, kot vladati slabo."

Po propadu pogajanj je Lindner priznal, da sta država in stranka trenutno v težkem položaju ter da odločitev, da pogajanja prekine, ni bila lahka. "Veliko kompromisov smo sprejeli," je po poročanju nemškega časopisa Die Welt v Berlinu dejal Lindner, a dodal, da prek temeljnih stališč ne morejo. Pogovore so prekinili zaradi pomanjkanja skupnih političnih stališč in zaupanja. "Ni bilo skupne poti, manjkalo je tudi zaupanje med akterji," je dejal.

Ob tem je za morebitne predčasne volitve obtožil socialdemokrate (SPD), ker vztrajajo v opoziciji, pišejo nemški mediji.



Angela Merkel: Potreben temeljit razmislek

Vidno utrujena kanclerka je v odzivu dejala, da ostaja na položaju in da se bo glede nadaljnjih korakov posvetovala s predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierjem. "To je dan, ko je potreben temeljit razmislek o prihodnosti Nemčije. Kot kanclerka bom naredila vse, kar je v moji moči, da bo država v prihodnjih tednih, ki bodo zelo zahtevni, dobro vodena."

Kot piše Reuters, je bil to trenutek streznjenja v karieri političarke, ki je v 12 letih vladanja postala simbol stabilnosti in ki je vodila največje evropsko gospodarstvo med finančno in migrantsko krizo, med katero je bila na čelu graditve odnosa med EU-jem in Turčijo glede prebežnikov.

Dogovor je bil na dosegu rok

Vodja Svobodnih demokratov Lindner je domnevno nepričakovano potezo, prekinitev pogajanj, izvedel s pripravljeno izjavo za javnost, zato številni namigujejo, da gre za taktiko stranke, ki ni bila pripravljena stopiti v vladno koalicijo, in da je očitno računala, da lahko to stališče bolje iztrži na naslednjih volitvah. Kajti zanimivo je, da druge tri stranke, Zeleni, CDU in CSU, trdijo, da bi bil kompromis mogoč, je še poročala dopisnica. Celo bavarski ministrski predsednik Horst Seehofer, ki je bil najbolj nepripravljen popuščati, predvsem pri podnebnih vprašanjih in priseljevanju za najožje družinske člane, je menil, da je bil dogovor na dosegu roke. Najhuje je za Stranko zelenih, ki je popustila pri največ vprašanjih, da bi koalicijo lahko sestavili.

Po prekinitvi pogajanj se je Nemčija prvič po 70 letih znašla pred možnostjo, da se oblikuje manjšinska vlada ali pa predsednik razpiše nove volitve. Teoretično bi bila možna tudi velika koalicija z opozicijskimi Socialnimi demokrati, ki pa to možnost zavračajo.

Kot poroča Reuters, večina strank ni za predčasne volitve. Največje stranke so zaskrbljene, da bi se v tem primeru skrajnodesničarska stranka AfD, ki je na volitvah prejela skoraj 13 odstotkov, na novih volitvah še okrepila.

Steinmeier: Ne bom še razpisal volitev

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je medtem pozval stranke, naj bodo pripravljene sprejeti kompromise. Dodal je, da za zdaj ne bo razpisal predčasnih volitev. "Kdor se na volitvah bori za politično odgovornost, ne sme kloniti, ko jo drži v svojih rokah," je po srečanju s kanclerko komentiral predsednik.

V prihodnjih dneh se bo srečal z voditelji strank, ki so sodelovale na koalicijskih pogovorih. Vodja Zelenih Cem Özdemir je že sporočil, da ga je Steimeier v torek povabil na pogovor. Pogajalka te stranke Katrin Göring-Eckardt pa je dejala, da se ji zdijo predčasne volitve najverjetnejše, poroča nemška dnevnoinformativna oddaja Tagesschau.

Poleg tega se bo Steinmeier pogovoril tudi "s predsedniki strank, ki zaradi podobnosti v programu ne izključuje možnosti oblikovanja vlade". S tem je imel v mislih socialdemokrate (SPD), ki pa so sicer znova izključili možnost oblikovanja velike koalicije, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Velika koalicija naj tako ne bi bila mogoča, kar pomeni, da ostaneta dve možnosti, in sicer manjšinska vlada, ki je Nemčija še ni imela, ali pa nove volitve enkrat prihodnje leto.





K. T., B. V.