Preplah v vrtcu – otrok prinesel bombo iz druge svetovne vojne

O "nenavadnem predmetu" je policijo obvestila vzgojiteljica

5. julij 2017 ob 16:59

Darmstadt - MMC RTV SLO/STA

V nemškem mestu Darmstadt je danes izbruhnil preplah, zaradi katerega so izpraznili otroški vrtec. Eden od otrok je na sprehodu izkopal bombo iz druge svetovne vojne in jo nato prinesel v vrtec.

To je bila zažigalna bomba, ki jo je malček izkopal v bližnjem gozdu, in se z njo vrnil v vrtec. Ko je vzgojiteljica na polici opazila "nenavaden predmet", je nemudoma obvestila policijo in otroke odpeljala na igrišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na kraj dogodka so nemudoma prispeli bombni tehniki in nevarno najdbo odstranili. Pregledali so tudi bližnji gozd, a drugih ostankov iz druge svetovne vojne niso našli.

Policija opozarja, da je več kot 70 let po koncu druge svetovne vojne po vsej Nemčiji ostalo še precej neeksplodiranih bomb. Te so kot posledica intenzivnega zavezniškega bombardiranja nacistične Nemčije zakopane po gozdovih, poljih in celo zasebnih vrtovih. Zato večkrat izbruhnejo preplahi, kot je bil današnji. Največja tovrstna evakuacija je potekala decembra lani, ko so morali v Augsburgu evakuirati 54.000 ljudi.

M. Z.