Pretresena Turčija: 115 mladoletnih nosečnic samo v eni bolnišnici

Ljudje na družbenih medijih izražajo žalost in jezo

18. januar 2018 ob 18:33

Ankara - MMC RTV SLO

Turčijo pretresa naraščanje števila mladoletnih nosečnosti. Samo v eni bolnišnici v Carigradu so v manj kot petih mesecih sprejeli 115 mladoletnih nosečih deklet.

Po poročanju BBC-ja, ki se sklicuje na turške medije, je 38 omenjenih deklet zanosilo pred 15. rojstnim dnem, 77 deklet pa pred dopolnjenim 18. letom starosti. Izmed 115 deklet jih 39 prihaja iz sosednje Sirije.

V Turčiji je dovoljeno imeti spolne odnose z dekleti, starejšimi od 18 let, vsi primeri nosečnosti deklet, mlajših od 15 let, pa se obravnavajo kot spolna zloraba otrok.

Novica je razburila turške uporabnike družbenih medijev, ki so samo v sredo več kot 50.000-krat uporabili ključnik "Ne morete prikriti zlorabe 115 otrok". Razvnela se je tudi vroča razprava o spolnih zlorabah in pravicah žensk. Mnogi so opozorili tudi na prepoved iz leta 2014, ko je turški namestnik premierja Bulent Arinc govoril o "moralni korupciji" v državi in opozoril, da se Turkinje v javnosti ne smejo smejati ter da se morajo oblačiti primerno. "Namesto da se ukvarjate s smejanjem in oblačili mladoletnih deklet, jih raje zaščitite," je tako zapisala neka uporabnica na Twitterju.

"Ni prihodnosti za ljudi, ki se pri vprašanju zlorab otrok ne strinjajo z večino," je zapisal ugledni turški pisatelj Umit Kivanc.

Ker je med nosečimi najstnicami tudi veliko Sirk, so mnogi opozorili tudi na njihove žalostne usode, saj so mnoge ob prihodu v Turčijo zlorabljene in prepuščene usodi. Turčija je od izbruha spopadov v Siriji sprejala več milijonov sirskih beguncev.

