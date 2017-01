Prijeti Albanec bi bil lahko del večje skupine skrajnežev

Pridržali so ga po prihodu v državo

21. januar 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 11:58

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Radikalizirani Albanec, ki ga je aretirala avstrijska policija, naj bi med možnimi cilji napada preučeval tudi dunajsko podzemno železnico.

Policija je dobila več informacij, da skupina radikalnih islamistov albanskega rodu načrtuje teroristični napad na Dunaju med 15. in 30. januarjem, je poročal dunajski časnik Kronen Zeitung in dodal, da naj bi bila eksplozivna naprava, ki jo je želel uporabiti napadalec, narejena v Nemčiji. Policija tega ni želela komentirati.

Albanec, ki naj bi bil simpatizer džihadistične skupine Islamska država, je v Avstrijo pripotoval v petek, pozno popoldne pa so ga posebne enote policije aretirale. Avstrijsko policijo je, so pojasnili njeni predstavniki, o načrtovanem napadu obvestila prijateljska obveščevalna služba.

Po besedah avstrijskega notranjega ministra Wolfganga Sobotke bi osumljenec, ki je bil v preteklosti obravnavan le zaradi manjših kriminalnih dejanj, lahko imel salafistično ozadje, a glede na trenutno fazo preiskave tega še ni mogoče potrditi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dodal je, da je Albanec med možnimi cilji napada preučeval tudi dunajsko podzemno železnico.

Zasegli več telefonov, možne nove hišne preiskave

Predstavnik notranjega ministrstva za stike z javnostmi je naknadno sporočil, da se je osumljenec po dosedanjih ugotovitvah gibal v radikalnih albansko-islamističnih krogih. Dodal je, da policija zaslišuje več ljudi, ki jih sumijo povezav z osumljencem.

Generalni direktor uprave za javno varnost na notranjem ministrstvu Konrad Kogler pa je povedal, da je aretaciji sledilo več hišnih preiskav, v katerih so med drugim zasegli več mobilnih telefonov, ki jih morajo še pregledati. Možne so tudi nadaljnje hišne preiskave in aretacije, a je to odvisno od novih ugotovitev.

Navedb, da naj bi imel osumljenec povezave s tujino in da naj bi med možnimi načini napada preučeval bombni napad na postajo podzemne železnice, Kogler zaradi interesa preiskave ni želel komentirati.

Namestnik generalnega direktorja policije Karl Mahrer pa je prebivalce opozoril, naj bodo na krajih, kjer se zbira večje število ljudi, pozorni na zapuščene predmete in o njih nemudoma obvestijo policijo. Napovedal je, da bodo na bolj obljudenih krajih okrepili prisotnost policistov; tako uniformiranih kot v civilu.

T. K. B., A. Č.