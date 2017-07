Protesti in spopadi med Palestinci in izraelskimi silami po Zahodnem bregu

Izraelci so znova omejili vstop Palestincem na Tempeljski grič

28. julij 2017 ob 21:51

Jeruzalem - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Nove omejitve izraelskih oblasti glede dostopa Palestincev na Tempeljski grič so sprožile proteste, ki so se ponekod sprevrgli v nasilje. Spopadi potekajo na vzhodu Jeruzalema, po vsem Zahodnem bregu, pa tudi v Gazi, kjer je bil ubit 16-letni Palestinec.

Potem ko so izraelske oblasti na začetku tedna po dveh tednih palestinskih protestov vendarle umaknile detektorje kovin v okolici svetih krajev v Jeruzalemu, so se v četrtek ob poostrenem varnostnem nadzoru na Tempeljskem griču znova zbrali palestinski verniki. Na območju so izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi policisti, pri čemer se je po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca poškodovalo okoli sto ljudi.

Izrael je po teh spopadih danes znova omejil varnostne ukrepe na Tempeljskem griču, čeprav kraj uradno nadzoruje Jordanija, poroča dopisnica TV Slovenija Karmen Švegl. Sveti kraj so tako ob današnji molitvi lahko obiskale le ženske in moški, starejši od 50 let. Molitev je sicer potekala mirno, kmalu pa so se na svetem kraju začeli novi spopadi med Palestinci in varnostnimi silami, ki so jim sledili tudi protesti in spopadi na Zahodnem bregu v mestih Nablus, Hebron, Tulkarm, Ramalahu in Betlehemu ter v Gazi, poroča BBC.

Po besedah tiskovnega predstavnika izraelske policije Mickyja Rosenfelda so med spopadi Palestinci na izraelske sile metali kamenje, policija je odgovorila z "neubojnimi sredstvi" - s solzivcem in gumijastimi naboji.

Policija ubila dva Palestinca

V bližini Betlehema je policija ustrelila 25-letnika. Po navedbah policija je njihove pripadnike napadel z nožem, medtem ko palestinski očividci trdijo, da je bil neoborožen. V Gazi so pripadniki izraelske vojske med spopadi ustrelili 16-letnega Palestinca, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo. V 14-dnevnih nemirih, ki so izbruhnili po uvedbi strožjih varnostnih ukrepov zaradi umora dveh izraelskih policistov, je do zdaj umrlo pet Palestincev in trije Izraelci, še poroča BBC.

Po judovsko Tempeljski grič oziroma po muslimansko Haram al Šarif je pomembno sveto območje za vernike obeh ver.

J. R.