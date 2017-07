Izrael umaknil detektorje kovin iz starega dela Jeruzalema

Zaradi detektorjev množični protesti Palestincev

25. julij 2017 ob 07:25

Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Izraelska vlada se je v torek zgodaj zjutraj odločila, da bo umaknila detektorje kovin okrog svetih krajev v jeruzalemskem starem mestu. Delavci so to odločitev že uresničili v praksi.

"Sprejeli smo priporočila vseh varnostnih organov, da se nadzor z detektorji kovin zamenja z varnostnimi inspekcijami na osnovi naprednih tehnologij in drugih sredstev," je sporočil kabinet premierja Benjamina Netanjahuja. Dodali so, da je vlada za novo opremo in dodatne policijske sile namenila 28 milijonov dolarjev.

Namestitev detektorjev, ki so jih postavili pred dvema tednoma, je med Palestinci sprožila množične proteste in nasilje. Palestinci so zato izraelsko odločitev o umiku sprejeli z navdušenjem, čeprav ni jasno, ali bo ta poteza končala tudi proteste.

Palestinci: Izrael kršil status quo

Izrael je detektorje za kovino okrog območja, kjer sta mošeji Al Aksa in Haram al Šarif (oziroma za Jude Tempeljski grič) ter drugi sveti kraji judovske in krščanske vere, namestil po 14. juliju, ko sta bila v napadu Palestincev ubita dva izraelska policista. Nemudoma so izbruhnili protesti, ki so potekali v obliki množičnih molitev na ulicah pred vstopom v zavarovano območje. Palestinci namreč trdijo, da postavitev detektorjev krši status quo.

Nujna rešitev pred petkom

Konec preteklega tedna je bilo ubitih pet Palestincev in več ranjenih, Palestinec pa je na Zahodnem bregu ubil tri izraelske priseljence. Posebni odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhod Nikolay Mladenov je v ponedeljek Varnostni svet ZN-a opozoril, da je potrebno krizo nujno rešiti do petka, ko je spet glavni molilni dan v tednu za muslimane, ker se bo nasilje nadaljevalo in se lahko razširi tudi dlje od Bližnjega vzhoda.

Postavitev detektorjev sta obsodila tudi Arabska liga in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, jordanski kralj Abdulah pa je Netanjahuja v ponedeljek ponovno pozval, naj odstrani detektorje, potem ko je v nedeljo pred izraelskim veleposlaništvom v Amanu prišlo do incidenta, v katerem je izraelski varnostnik ubil palestinskega napadalca in še enega nedolžnega človeka.

V ponedeljek je svojega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod Jasona Greenblatta poslal tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Od zdaj "napredna tehnologija"

Detektorje za kovino so že začele nadomeščati varnostne kamere, ni pa še jasno, katera druga "napredna tehnologija" bo odslej še v uporabi.

Stari del Jeruzalema, ki je del Vzhodnega Jeruzalema, je od izraelske okupacije leta 1967 pod nadzorom judovske države. Izrael je že večkrat obljubil spoštovanje obstoječega stanja, ki z različnimi dogovori velja zadnjih 50 let, zato Palestinci vsake spremembe dojemajo kot kršitev teh dogovorov. Palestinci imajo Vzhodni Jeruzalem tudi za prestolnico svoje države.

A. P. J.