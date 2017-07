Ukrajina želi čim prej v zvezo Nato

Kremelj: Ukrajina v Natu ne bo prinesla stabilnosti v regijo

10. julij 2017 ob 15:10

Kijev - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg se je v Kijevu srečal z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom, ki mu je dejal, da je članstvo v severnoatlantskem zavezništvu prednostna naloga Ukrajine.

Porošenko je povedal, da bo Ukrajina sprejela potrebne reforme, ki bi jo do leta 2020 približale standardom oziroma pripravile za vstop v zvezo Nato.

"Naša prednostna naloga je vstop v evro-atlantski varnostni prostor, predvsem pa članstvo v zvezi Nato," je dejal Porošenko, ki se je odzval tudi na rusko obsodbo prizadevanj Ukrajine za vstop v Nato z besedami, da "nobena država zunaj Nata nima pravice veta pri tem sodelovanju".

Stoltenberg: Nato je na strani Ukrajine

"Nato je prijatelj Ukrajine in Ukrajina je prijateljica Nata," je povedal Stoltenberg in dodal, da Rusija nadaljuje agresivna dejanja proti Ukrajini, "a zveza Nato in njeni zavezniki so na ukrajinski strani". Kot je poudaril Stoltenberg, želi Nato pokazati svojo solidarnost z Ukrajino in trdno podporo ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti. "Nato ni in ne bo priznal ruske nelegalne in nelegitimne priključitve Krima," je dejal Stoltenberg.

Stoltenberg je ob obisku še povedal, da je Nato Ukrajini zagotovil opremo, s katero bo lahko odkrila odgovorne za junijski kibernetski napad, ki je prizadel državo. Ukrajinska varnostna služba je za napad obtožila Rusijo.

Peskov: Rusija v Ukrajini nima vojakov

Na obisk Stoltenberga v Kijevu se je že odzval uradni govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Dejal je, da potencialno članstvo Ukrajine v Natu ne bo pripomoglo k stabilnosti in varnosti v Evropi. Peskov je poziv Stoltenberga, naj Rusija umakne svoje vojake iz vzhodne Ukrajine, zavrnil in zatrdil, da Rusija v Ukrajini nima nobenih vojakov.

ZDA podpirajo ukrajinsko celovitost

Generalni sekretar Nata Stoltenberg je Kijev obiskal le dan po srečanju Porošenka z ameriškim državnim sekretarjem Rexom Tillersonom. Ameriško zunanje ministrstvo je ob tem v izjavi zapisalo, da je namen Tillersonovega obiska "znova potrditi ameriško zavezanost ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti".

Na vzhodu Ukrajine umrlo več kot 10.000 ljudi

Zaradi ruske priključitve polotoka Krim spomladi 2014 je Zahod proti Rusiji uvedel gospodarske sankcije. Na vzhodu Ukrajine je od aprila 2014 umrlo več kot 10.000 ljudi. Kijev in zahodne zaveznice obtožujejo Moskvo, da spodbuja konflikt ter tihotapi orožje in ljudi v Ukrajino, kar Rusija zanika. Trdi, da se poleg upornikov borijo le ruski vojaki, ki niso na dolžnosti, in prostovoljci.

