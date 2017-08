Mattis v Kijevu: ZDA stojijo Ukrajini ob strani

V središču ukrajinske prestolnice odjeknila eksplozija

24. avgust 2017 ob 16:02

Kijev - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški obrambni minister James Mattis je ob dnevu neodvisnosti obiskal Ukrajino in ji tudi za prihodnost obljubil vso ameriško pomoč in podporo.

"Še naprej bomo podpirali Ukrajino in ostajamo zavezani krepitvi zmogljivosti vaših oboroženih sil," je Mattis povedal po srečanju z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom v Kijevu.

Dodal je, da je pred kratkim Washington Ukrajini potrdil dostavo vojaške opreme v vrednosti 175 milijonov ameriških dolarjev (148 milijonov evrov), ki bo okrepila obrambne zmogljivosti njene vojske. Po Mattisovih besedah vprašanje dostave orožja za ofenzivno bojno delovanje še preučujejo. "Obrambno orožje ne pomeni provokacije, če nisi agresor. In Ukrajina zagotovo ni agresor," je povedal.

Mattis: Sankcije proti Rusiji ostajajo

Poudaril je še, da ZDA Ukrajini stojijo ob strani. Moskvo pa je obsodil, da "skuša ponovno oblikovati mednarodne meje s silo, pri čemer spodkopava suverene in svobodne evropske narode". Kot je povedal Mattis, bodo sankcije proti Rusiji ohranili, dokler Rusija ne preneha oboroževati proruskih upornikov na vzhodu Ukrajine in dokler ne vrne polotoka Krima. Rusi vseskozi zanikajo pošiljanje orožja in vojakov v Ukrajino.

Porošenko zadovoljen s pogovori

Ukrajinski predsednik Porošenko je bil zadovoljen s pogovori. Dejal je, da sta z Mattisom razpravljala tudi o možnosti napotitve oboroženih enot pod pokroviteljstvom ZN-a na vzhod Ukrajine. V konfliktu med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki na vzhodu Ukrajine, ki se je začel leta 2014, je doslej umrlo več kot 10.000 ljudi. Zahod in Kijev Moskvo, ki si je priključila polotok Krim, obtožujeta, da podpira separatiste.

Septembra obsežne rusko-beloruske vojaške vaje

Mattisov obisk in besede naj bi pomirile vzhodnoevropske članice Nata, ki so zaskrbljene zaradi ruskih vojaških dejavnosti v regiji. Rusija za september skupaj z Belorusijo načrtuje obsežne vojaške vaje, na katerih naj bi sodelovalo do 100.000 vojakov. Estonski obrambni minister Juri Lüik je pred meseci opozoril, da bi lahko Rusija vaje izkoristila za trajno prisotnost ruskih sil v Belorusiji, kar bi bila še dodatna grožnja.

V eksploziji ranjena dva človeka

V času obiska Mattisa je v centru Kijeva, nekaj deset metrov stran od sedeža predsedstva, kjer sta se sestala Mattis in Porošenko, odjeknila eksplozija, v kateri sta bili ranjeni dve osebi. Po pričanju enega od očividcev naj bi neznana oseba eksplozivno telo odvrgla skozi okno avtomobila. Ukrajinska varnostna služba ocenjuje, da gre najbrž za huliganizem.

A. V.