Predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont se je v ponedeljek zavzel za mednarodno mediacijo med sprtima Katalonijo in Španijo. Hkrati je Madrid pozval, naj umakne policijske sile iz Katalonije. Foto: EPA Predsednik španske vlade Mariano Rajoy je imel v ponedeljek pogovore s predstavniki strank v španskem parlamentu o položaju po katalonskem referendumu. S Puigdemontom se po zatrjevanju tega še nista slišala. Foto: EPA Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker in njegov uradni govorec Margaritis Schinas. Na EK dežujejo kritike, da ne okleva s pridigo Poljski, medtem ko ob spornih potezah španske vlade molči, ker ščiti Rajoya, ki je član najvplivnejše evropske politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), kamor sodi tudi Juncker. V komisiji so primerjave s Poljsko označili kot neprimerne, na vprašanja v povezavi s sprožitvijo 7. člena pogodbe o EU-ju zaradi nasilja španske policije nad Katalonci pa ni bilo jasnih odgovorov. Foto: Reuters

Puigdemont ne želi "travmatičnega razkola", ampak "novo razumevanje" Španije

Predsednik katalonske vlade za mediacijo Evropske unije

2. oktober 2017 ob 15:03,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 16:30

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Dan po referendumu o neodvisnosti Katalonije od Španije je predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont dejal, da je izid veljaven in obvezujoč, zato ga morajo uresničiti. Tudi s pomočjo mediacije tretje strani.

Puigdemont je hkrati poudaril, da si ne želi "travmatičnega razkola, ampak le novo razumevanje" španske vlade. Puigdemont je na novinarski konferenci po seji katalonske vlade povedal, da s predsednikom španske vlade Marianom Rajoyem še ni bil v stiku, a ga je vseeno javno pozval, naj pove, ali se s strinja z mediacijo Evropske unije pri pogajanjih o prihodnosti Katalonije. EU se "do ponudbe" še ni opredelil.



Volilna udeležba 42-odstotna, 90 odstotkov za samostojnost

Nedeljskega referenduma, ki ga je zaznamovalo tudi nasilje španske policije, se je udeležilo 2,26 milijona volivcev in volivk oziroma 42 odstotkov od skupaj 5,3 milijona volilnih upravičencev. 90 odstotkov volivcev je podprlo samostojnost Katalonije. Puigdemont je pojasnil, da izidi referenduma verjetno v torek še ne bodo predstavljeni katalonskemu parlamentu, ki mora nato sprejeti nadaljnje ukrepe oziroma razglasiti neodvisnost.

V nedeljskem posredovanju španske policije, ki je želela preprečiti referendum, je bilo poškodovanih več kot 800 ljudi. Puigdemont je zato od Madrida zahteval, da "zaradi teh represivnih dejanj umakne vse svoje policijske sile".

Madrid ne priznava referenduma

Medtem v Madridu potekajo pogovori premierja Rajoya s predstavniki svoje Ljudske stranke. V ponedeljek naj bi se Rajoy sešel tudi z voditeljem opozicijskih socialistov Pedrom Sanchezom in vodjo sredinske stranke Ciudadanos (Državljani) Albertom Rivero. Rajoy je sicer v nedeljo zatrdil, da v Kataloniji ni bilo referenduma. Španski pravosodni minister Rafael Catala pa je v ponedeljek v pogovoru za špansko televizijo dejal, da bo vlada v Madridu naredila vse, kar ji omogoča zakon, da bo preprečila katalonski vladi razglasitev neodvisnosti pokrajine.

Špansko ustavno sodišče je referendum že pred samim glasovanjem prepovedalo in ga razglasilo za protiustavnega. Španska ustava iz leta 1978 namreč določa, da se Španija ne more deliti.

Evropska komisija poziva k premiku od konfrontacije k dialogu

Iz sveta prihajajo zadržani odzivi na nedeljski referendum in dogajanje po njem. Evropska komisija (EK) je v ponedeljek sporočila, da nasilje ne sme biti nikdar sredstvo v politiki. Ponovili so, da je referendum notranje vprašanje Španije, ki mora biti rešeno v okviru španskega ustavnega reda. "Vse ključne igralce pozivamo k hitremu premiku od konfrontacije k dialogu, čas je za enotnost in stabilnost, ne za delitve," je še izpostavil glavni govorec komisije Margaritis Schinas. Ponovili so tudi stališče, da bi ob zakonitem referendumu, na katerem bi se Katalonci izrekli za neodvisnost, to pomenilo, da Katalonija ostaja zunaj EU-ja. V EK-ju niso pojasnili, zakaj niso jasno obsodili nasilja španske policije. Prav tako niso pojasnili, zakaj se niso odzvali prej. Zavrnili so kritike, da so se odzvali pozno, in dejali, da se odzovejo, ko menijo, da je primeren čas za to.

Nemčija za pogovore med Barcelono in Madridom

Tudi Nemčija je v odzivu na nedeljsko dogajanje v Kataloniji pozvala k ohranitvi miru. Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je špansko vlado v Madridu in regionalno katalonsko vlado v Barceloni pozval k čimprejšnjim pogovorom, prek katerih bi dosegli trajno rešitev in premagali notranje delitve. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je v odzivu dejal, da je katalonski referendum notranja zadeva Španije. Ni se želel odzvati na ravnanje španske policije na dan referenduma, dejal je le, da je za Moskvo neprimerno, če kdo komentira metode dela ruskih varnostnih sil.

A. V.