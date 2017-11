Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zakon o medijih je začel veljati s Putinovim podpisom. Foto: Reuters Sorodne novice Ruski parlament z zakonom v boj zoper medijske "tuje agente" Dodaj v

Putin podpisal zakon, po katerem se morajo tuji mediji registrirati kot tuji agenti

Do zdaj so bile kot "tuji agenti" označene nevladne organizacije

25. november 2017 ob 21:55

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov medijski zakon, ki od tujih medijev zahteva, da se registrirajo kot tuji agenti. Za določene medije bodo po novem veljali tudi dodatni pogoji. Moskva tako odgovarja na ameriški ukrep.

Spodnji dom parlamenta je zakon potrdil prejšnji teden, zgornji dom v sredo, šele s Putinovim podpisom pa je začel veljati.

Nova pravila za tuje medije pomenijo dopolnitev zakona iz leta 2012, v skladu s katerim so lahko kot "tuji agenti" označene nevladne organizacije, ki prejemajo finančno podporo iz tujine. Po novem bodo tudi določeni mediji deležni dodatnih pogojev in zahtev glede delovanja, če jih ne bodo izpolnili, pa jim grozi prenehanje opravljanja dejavnosti.

Odgovor na podobno ameriško zahtevo

Novi ruski zakon je odgovor na ukrepe ZDA, ki so od ameriškega dopisništva ruske televizijske mreže RT, ki jo financira ruska vlada, zahtevali, da se registrira kot tuji agent. V nasprotnem primeru so ameriške oblasti zagrozile z zaprtjem transakcijskega računa in aretacijo vodje dopisništva. Za pristojne oblasti v ZDA RT in ruska tiskovna agencija Sputnik zdaj nista več običajni medij, ampak ju imajo za kanale ruske propagande.

Rusko pravosodno ministrstvo je že posvarilo nekatere medije, da bi lahko zanje uporabili nova pravila. Med njimi sta radijski postaji Voice of America in Radio Free Europe/Radio Liberty, omenja pa se tudi nemški Deutsche Welle.

B. V.