Putin: Sankcije proti Rusiji ne bodo stabilizirale razmer v Ukrajini

Macron želi sodelovanja v boju proti terorizmu

29. maj 2017 ob 19:34

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Na prvem medsebojnem srečanju sta se francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov ruski kolega Vladimir Putin strinjala, da je pravi čas za nov krog mirovnih pogovorov o razmerah v Ukrajini.

Novoizvoljeni predsednik Francije je povabil Putina v Versailles, kjer sta po srečanju spregovorila še na skupni novinarski konferenci. Putin je v Parizu izrazil željo Rusije po okrepitvi gospodarskih vezi s Francijo. Sogovornika sta prepričana, da je to srečanje temelj za nov začetek v rusko-francoskih odnosov, ki so bili v zadnjem obdobju pod velikimi pritiski.

Voditelja se strinjata, da se morajo v kratkem začeti nova pogajanja o Ukrajini. Prejšnji teden je Macron dejal, da namerava v kratkem sklicati skupni sestanek voditeljev Rusije, Nemčije, Francije in Ukrajine, ki bi se srečali v Normandiji. Zdaj je francoski predsednik dodal, da ima enako željo tudi Putin in da se mora nov krog mirovnih pogovorov začeti v nekaj dneh oziroma tednih.

Putin je ob tem poudaril, da sankcije, ki so jih zaradi dejavnosti v Ukrajini zahodne države vzpostavile proti Moskvi, ne bodo pomagale vzpostaviti stabilnih razmer na vzhodu države, kjer meji z Rusijo. Prejšnji petek je namreč predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pozval voditelje skupine, da se držijo sankcij. Evropska unija in ZDA so uvedle sankcije proti Rusiji po priključitvi Krima leta 2014 in podpori proruskih upornikov na vzhodu Ukrajine.

Voditelje držav članic EU-ja podpirajo sankcije, dokler pogodba o premirju, ki je bila podpisana leta 2015 v Minsku, v celoti ne bo izvršena, medtem pa se je novi ameriški predsednik Donald Trump zavzel za toplejše vezi z Moskvo, s čimer je preizkušena tudi odločenost Unije, da ostane enotna pri tem vprašanju.

Macron in Putin sta govorila tudi o Siriji. Po besedah francoskega predsednika uporaba kemičnega orožja predstavlja prekoračitev vseh meja. Posledica bi bili povračilni ukrepi in takojšen odgovor, vsaj kar se tiče Pariza. Kot je dodal, je francoski cilj boj proti terorizmu v Siriji, pri čemer želi sodelovati tudi z Rusijo. Pariz in Moskva v sirskem konfliktu podpirata vsaka svojo stran, Rusija stoji za predsednikom Bašarjem Al Asadom, zahodna koalicija, ki jo sestavlja tudi Francija in je v preteklosti obtožila Asada uporabe kemičnega orožja, pa uporniške skupine.

Voditelja sta zatrdila, da obstajajo možnosti po tesnejšem sodelovanju med državama v sirskem konfliktu. Macron je pristavil, da se zavzema za demokratično tranzicijo, ki bi ohranila sirsko državo. Putin se je strinjal s sodelovanjem v boju proti teroristom, kar bi po njegovih besedah prineslo pozitivne rezultate. Dodal je, da je nemogoče boj proti terorizmu z uničevanjem države.

Putin zanikal poskus vplivanja na volitve

Putin je med obiskom dejal, da ni ničesar, o čemer bi lahko razpravljali o domnevnem ruskem vmešavanju na volitve v tujih državah. Dodal je, da Macron tudi ni govoril o tem. Macronov štab je namreč ruske agente obtožil kibernetskih napadov med predsedniško kampanjo.

Zatrdil je, da s srečanjem z Marine Le Pen, glavno Macronovo tekmico na predsedniških volitvah, ni skušal vplivati na glasovanje. Dodal je, da se mu ne zdi nič narobe, če Moskva ne zavrača sestankov s tujimi politiki, ki si želijo dobrih odnosov z Rusijo. Vprašal se je, zakaj bi jo Kremelj zavrnil, če je predlagala sestanek.

