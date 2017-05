Macronov tabor sporoča, da so bili žrtev hekerskega vdora

Volilni molk v Franciji

6. maj 2017 ob 09:24,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 09:57

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Iz tabora francoskega predsedniškega kandidata Emmanuela Macrona so v petek sporočili, da so bili žrtev "obsežnega" računalniškega vdora in kraje elektronske pošte, povezane s kampanjo.

Elektronsko pošto so hekerji objavili na spletu dan in pol pred nedeljskim drugim krogom volitev, na katerih bo sredinski Macron za položaj predsednika tekmoval s kandidatko skrajne desnice Marine Le Pen.

Na spletni strani Pastebin, ki omogoča anonimno deljenje dokumentov, je bilo na profil, imenovan EMLEAKS, naloženo do devet gigabajtov podatkov, poroča Reuters. Ni sicer znano, kdo je odgovoren za objavo podatkov, niti to, ali so podatki verodostojni.

Povezavo do dokumentov je na družbenem omrežju Twitter med drugim objavila spletna stran Wikileaks. Kot so zapisali, gre za desettisoče elektronskih sporočil, fotografij in prilog, čeprav za objavo naj ne bi stali oni.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da bo Macron (nekdanji gospodarski minister) premagal kandidatko Nacionalne fronte Marine Le Pen (evropska poslanka od leta 2004), volitve pa naj bi bile najpomembnejše v Franciji v več desetletjih. Zadnja anketa kaže, da Macron uživa 62-odstotno podporo.



V Macronovem gibanju En Marche! (Naprej!) so potrdili, da so bili žrtev vdora. "Gibanje Naprej! je bilo ta večer žrtev obsežnega in usklajenega vdora, zaradi katerega so se na družbenih omrežjih razširile različne spletne informacije," so sporočili.

Najprej ZDA, nato Francija?

Dokumenti, ki so jih hekerji pridobili pred več tedni z vdori v elektronsko pošto visokih predstavnikov Macronovega tabora, naj bi bili objavljeni skupaj z lažnimi dokumenti z namenom "zasejati dvom in dezinformacije", opozarjajo v Macronovem taboru. Po njihovem mnenju gre za poskus destabilizacije francoskih predsedniških volitev, podobno kot naj bi hekerji skušali vplivati na izid lanskih volitev v ZDA. V taboru so sicer dodali, da dokumenti kažejo na "običajno delovanje predsedniške kampanje" in da je vse "zakonito".

Francosko notranje ministrstvo ni želelo podati komentarja zaradi pravil, ki prepovedujejo vsakršen komentar, ki bi lahko vplival na izid volitev, in ki veljajo od petka opolnoči.

Predsedniška volilna komisija je medtem sporočila, da se bo sešla v soboto, medije pa je pozvala, naj bodo previdni pri objavi podatkov iz ukradene elektronske pošte, saj je čas kampanje mimo, njihova objava pa bi lahko vodila v kazenske ovadbe.

Gibanje Naprej! in podjetje za informacijsko varnost Trend Micro sta že konec aprila potrdili, da je bilo gibanje tarča napada hekerske skupine Pawn Storm. Kot menijo zahodni strokovnjaki, je ta skupina povezana z ruskimi obveščevalnimi agencijami.

Januarja so ameriške obveščevalne službe dejale, da je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal krajo podatkov ljudi, povezanih z demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton z namenom vplivanja na volitve v korist republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu.

