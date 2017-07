Ram Nath Kovind iz najnižje kaste dalitov je novi predsednik Indije

Utrjevanje oblasti premierja Modija

20. julij 2017 ob 15:35

New Delhi - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Za novega indijskega predsednika je bil izvoljen pripadnik najnižje kaste dalitov Ram Nath Kovind. Za kandidata vladajoče stranke BJP premierja Narendre Modija je glasovalo 65 odstotkov poslancev.

Izvolitev Kovinda, ki bo 14. indijski predsednik, utrjuje moč vladajoče koalicije v Indiji, kjer ima predsednik predvsem diplomatsko vlogo, medtem ko je izvršilna oblast v rokah premierjevega kabineta.

Volitve, na katerih je glas oddalo 4.896 od skupno 4.900 poslancev indijskega parlamenta in regionalnih parlamentov zveznih dežel, so potekale že v ponedeljek, a so šele danes prešteli vse glasove, poroča STA.

71-letni nekdanji odvetnik in predsednik regionalne vlade zvezne države Bihar bo drugi indijski predsednik iz vrst najnižje kaste dalitov. Prvi je bil K. R. Narayanan, ki je bil na položaju med letoma 1997 in 2002.

Kovind je na volitvah premagal še enega predstavnika dalitov, nekdanjo prvo predsednico indijskega parlamenta, Meiro Kumar. Kovind pripada podkasti dalitov kori, medtem ko Kumarjeva pripada podkasti jatav. Ta podkasta je kastni sistem vedno zavračala in prestopila v budizem.

Politični analitiki menijo, da se bo z izvolitvijo Kovinda premier Narendra Modi še utrdil na oblasti in pridobil politični kapital tudi med najnižjo kasto dalitov, ki so nekoč veljali za t. i. nedotakljive. Izvolitev dalita naj ne bi bistveno prispevala k izboljšanju položaja dalitov v Indiji, kjer so ti še vedno diskriminirani, imajo težave z dostopom do izobrazbe in so v nekaterih območjih deležni nasilja višjih kast.

Pred imenovanjem je Kovind dejal, da se bo zavzemal predvsem za ohranjanje indijske sekularne ustave.

J. R.