Rdeči križ se po napadu na sodelavce po treh desetletjih umika iz Afganistana

Eden najhujših napadov na sodelavce RK-ja v Afganistanu

9. februar 2017 ob 10:00

Kabul - MMC RTV SLO/STA

Po napadu na šest sodelavcev Rdečega križa v Afganistanu je dobrodelna organizacija do nadaljnjega prekinila svoje delo v tej državi.

"Prvič smo se odločili prekiniti delo," je za tiskovno agencijo DPA dejal predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa Thomas Glass in dodal: "V Afganistanu smo že 30 let in Afganistancev ne bomo pustili samih, to je jasno. A moramo preučiti, kaj ta napad pomeni za nas in kako bomo nadaljevali svoje dejavnosti."

Rdeči križ je sicer doslej pri vseh v konfliktu udeleženih straneh užival poseben zaščitni status in zelo dolgo so bili napadi nanje zelo redki - do januarja, ko je bil v provinci Kunduz na severu države ugrabljen španski sodelavec organizacije.

V sredo zjutraj pa se je zgodil še hujši napad, ko je osebje Rdečega križa na območja, ki so jih pred kratkim prizadela huda snežna neurja, dostavljalo oskrbo. Šest ljudi je bilo ubitih, dva pa še pogrešajo. Guverner severne afganistanske province Džavzdžan Lutfulah Azizi je potrdil, da je bilo vseh šest ubitih delavcev državljanov Afganistana, sprožili pa so iskalno akcijo za pogrešanima delavcema.

Rdeči križ ima v Afganistanu približno 2000 sodelavcev in dela na področjih zdravstvene oskrbe, človekovih pravic in nujne pomoči. Lani je bilo po podatkih ZN-a v državi več kot 200 napadov na humanitarne delavce, 15 jih je bilo ubitih.

