Rimljani bi lahko zaradi hude suše za osem ur dnevno ostali brez vode

Slaba letina oliv, grozdja in paradižnikov

24. julij 2017 ob 09:07

Rim - MMC RTV SLO

Italija se sooča z najhujšo sušo v zadnjih 60 letih, saj je v nekaterih pokrajinah padlo kar za 80 odstotkov manj dežja od povprečja. V Rimu razmišljajo, da bi celo osušili znamenite mestne fontane.

Med najhuje prizadetimi regijami je Sardinija, ki želi zaradi suše razglasiti stanje nacionalne katastrofe. Kmetijski lobi Coldiretti je prejšnji teden izračunal, da je pomanjkanje padavin samo kmetijstvu povzročilo za približno dve milijardi evrov škode.

Proizvodnja mleka in s tem mlečnih izdelkov je močno padla, zelo slaba bo tudi letina poljščin. Kmetje v jugovzhodni pokrajini Puglia si pulijo lase zaradi slabega pridelka paradižnikov, suša je prizadela tudi trto in oljke, piše Guardian. V Parmi v osrednjem delu države skušajo rešiti, kar se rešiti da pri proizvodnji svojega znamenitega pršuta in sira parmigiano reggiano.

Črpati vodo iz jezera ali ne?

V prestolnici je težava zaradi dobave vode postala politično vprašanje. Prejšnji teden je guverner regije Lacij, ki vključuje tudi Rim, ukazal prepoved črpanja vode iz jezera Bracciano, iz katerega dobiva vodo tudi del prebivalcev prestolnice. Vodostaj v jezeru je namreč že tako nizek, da bi nadaljnje črpanje lahko ogrozilo življenje živali v jezeru. Jezero, ki leži okoli 40 kilometrov iz Rima, je sicer vrsto let veljalo le kot izhod v sili pri dobavi pitne vode, a v zadnjih letih je črpanje vode iz njega postalo stalnica.

Predstavniki rimskega vodovoda pa so opozorili, da brez vode iz jezera Rimljane čakajo težki časi in hude omejitve porabe. Mediji tako napovedujejo, da bi lahko v prestolnici uvedli kar osemurne prekinitve dobave pitne vode, zaradi ostrega varčevanja bi se lahko osušile tudi znamenite fontane v mestu.

26 deževnih dni v šestih mesecih

Rim je imel v prvih šestih mesecih letošnjega leta le 26 deževnih dni - za primerjavo, v istem obdobju lani je bilo takih dni 88. Za nameček tudi v dneh, ko je padal dež, količina padavin ni bila velika, saj je bila kar za štirikrat manjša kot v istem številu dni lani.

Velike izgube vode zaradi slabe infrastrukture

Italijane za nameček skrbi še slaba vodovodna infrastruktura. V državi, ki je nekoč slovela po svojih akvaduktih, je vodovodno omrežje zelo staro in zdelano. Pred kratkim so tako ugotovili, da se zaradi slabo vzdržane in dotrajane infrastrukture na severu države izgubi do 26 odstotkov vode, v južnih delih pa kar do 46 odstotkov, dodaja Guardian.

A. P. J.