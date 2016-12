Rusija: Dan žalovanja za žrtvami letalske nesreče

Vzrok nesreče še ni potrjen

26. december 2016 ob 10:10,

zadnji poseg: 26. december 2016 ob 15:17

Soči - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V Rusiji je dan žalovanja za žrtvami nedeljske letalske nesreče blizu Sočija, kjer več tisoč reševalcev išče posmrtne ostanke 92 potnikov in članov posadke. Vzrok nesreče še ni znan, oblasti navajajo možnost pilotove ali tehnične napake in izključujejo teroristični napad.

Letalo tupoljev 154, na katerem je bila večina, 64 potnikov, članov znamenitega vojaškega zbora ruske vojske, ansambla Aleksandrov, bolj znanega pod imenom Zbor Rdeče armade, je strmoglavilo kmalu po vzletu v Črno morje.

Iz Kremlja so sporočili, da ruski preiskovalci nesreče ne obravnavajo kot terorističnega dejanja. "Preiskovalci preiskujejo vse možnosti. Prezgodaj je reči kar koli. Toda možnost, da je šlo za teroristično dejanje, ni na vrhu seznama," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Kot poroča Reuters, oblasti preiskujejo štiri možne scenarije nesreč: da je v motor padel tujek, da je bilo gorivo slabe kvalitete in je posledično povzročilo napako motorja, da je šlo za pilotovo napako in da je bila nesreča posledica tehnične napake.

Omenjeno letalo je bilo na servisu septembra letos, večja popravila pa so na njem opravili decembra 2014.

Reševalno akcijo so še razširili

Obrambno ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da so ostanke letala našli okoli 1,5 kilometra od obale Sočija na globini med 50 in 70 metrov. Med 3.500 reševalci je tudi 139 potapljačev, ki so vso noč iskali trupla potnikov, še vedno pa iščejo tudi črno skrinjico, ki bo razjasnila, kaj se je dogajalo pred nesrečo. V reševalni akciji, ki so jo kasneje še razširili, sodeluje tudi 39 ladij, pet helikopterjev in robotski letalniki. Kot je za BBC dejal tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Igor Konašenkov, se operacija ni prekinila niti za minuto. Doslej so našli 11 posmrtnih ostankov in 154 delov trupel. Posmrtne ostanke 10 oseb in 86 delov teles so že poslali v Moskvo na identifikacijo.

Poveljnik ruskih zračnih sil Viktor Bondarev je medtem dejal, da bodo lokacijo letala na dnu Črnega morja verjetno našli danes. "Ko bomo našli letalo, bomo črni skrinjici dvignili na površje. Vemo, da sta v repu letala, za katerega sem prepričan, da je bil najmanj poškodovan," je še izpostavil.

Kasneje so približno eno navtično miljo od obale na 27 metrih globine našli več delov letala, je povedala tiskovna predstavnica ekipe reševalcev ministrstva za krizne razmere Rima Černova. Dodala je, da nameravajo uporabiti daljinsko vodeno podvodno napravo, s katero bodo določili natančno lokacijo in velikost delov. To jim bo omogočilo nadaljnje iskanje, je pojasnila.

Poleg 64 članov Zbora Rdeče armade so bili na krovu tudi dva javna uslužbenca, pripadnica nevladne organizacije in osem članov posadke ter vidna članica Putinovega svetovalnega sveta za človekove pravice Elizaveta Glinka.

Zadnja huda nesreča letalal tipa tupoljev 154 je bila leta 2010, ko so v nesreči na zahodu Rusijo umrl takratni poljski predsednik Lech Kaczynski in velik del poljske politične elite.

K. T.