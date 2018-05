Rusija mora žrtvi policijskega mučenja plačati 50.000 evrov

Priznanje za rop izsiljeno po večurnem mučenju

16. maj 2018 ob 10:18

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Rusija bo morala zaporniku, od katerega je policija z mučenjem izsilila priznanje za kaznivo dejanje, plačati 50.000 evrov odškodnine, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Policija je domnevnega storilca prijela po ropu leta 2004 v Nižnjem Novgorodu, trenutno pa prestaja 15-letno zaporno kazen.

Zapornik je že na sodišču izpostavil, da je bilo priznanje, na osnovi katerega je bil obsojen, s strani policije izsiljeno po večurnem mučenju. Organi pregona naj bi ga tepli in brcali več ur, ga zvezali in prisilili v boleč položaj, s krpo preko ust in nosu pa so mu večkrat preprečili dihanje.

Sodišče v Strasbourgu je odločilo, da so policisti z opisanimi dejanji kršili prepoved mučenja, ki je zapisana v evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Obenem so bili sodniki mnenja, da oblasti v Rusiji niso raziskale primera in preverile obtožbo mučenju, za nameček pa prav zaradi izsiljenega priznanja domnevni storilec ni bil deležen poštenega sojenja. Obe strani imata tri mesece časa za morebitno pritožbo.

Rusija premišljuje o umiku?

Konec februarja je ruska tiskovna agencija RIA sporočila, da Rusija premišljuje o umiku iz evropske konvencijo o človekovih pravicah in končanju sodelovanja z Evropskim sodiščem za človekove pravice, saj naj bi mnoge njihove odločitve bile v nasprotju z ruskimi interesi.

J. R.