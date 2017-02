Rusija obtožila svoje kibernetske strokovnjake izdaje v korist ZDA

Odvetnik poudarja: "Nobene omembe Cie ni"

1. februar 2017 ob 17:57

Moskva - MMC RTV SLO

Ruske oblasti so dva nekdanja strokovnjaka za kibernetsko varnost v ruski obveščevalni agenciji FSB in izvršnega direktorja družbe za protivirusno programsko opremo Kaspersky obtožili izdaje. Sergeja Mikhailova, Dmitrija Dokučajeva in Ruslana Stojanova obtožujejo delovanja za ameriške interese.

Nekatera poročila navajajo, da bi lahko bile aretacije povezane z domnevnim ruskim vdiranjem v računalniške sisteme med ameriškimi predsedniškimi volitvami, kar pa Kremelj zanika, poroča BBC.

Imena vseh obtožencev je medijem sporočil Ivan Pavlov, eden od odvetnikov, ki sicer ni želel povedati, katerega od njih zastopa, pravi pa, da njegova stranka vse obtožbe zavrača. Obtožnica tudi ne implicira, da je trojica sodelovala z ameriško obveščevalno agencijo (CIA), poudarja Pavlov. "Nihče sploh ne omenja Cie. Gre za ZDA, ne pa za Cio."

Odvetnik tudi vztraja, da v sodnih dokumentih ni nobene omembe Vladimirja Anikejeva, domnevnega voditelja "Šaltaj Boltaja", hekerske skupine, ki je pred tem v javnost posredovala e-pošto najvišjih ruskih predstavnikov, vključno s premierom Dmitrijem Medvedevom.

Ime hekerske skupine se je v medijih pojavilo januarja, ko so ruski mediji Mikhailova in Dokučajeva povezali s Šaltaj Boltajem. Časnik Rosbalt je v sredo objavil, da so Mikhailovi enoti lani ukazali, naj sodeluje s skupino.

Dramatična aretacija

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je za RIA Novosti zatrdil, da se obtožbe izdaje ne navezujejo na ameriške sume, da je Rusija med novembrskimi predsedniškimi volitvami vdrla v strežnike demokratske stranke.

BBC-jeva dopisnica iz Moskve sicer poroča, da kljub zanikanju v Moskvi krožijo navedbe iz anonimnih virov, da so aretacije vseeno povezane z vdori v volilne sisteme v dveh ameriških zveznih državah.

Ruski mediji poročajo, da je bil Mikhailov aretiran v precej dramatičnem slogu, ko je bil ravno sredi konference vodstva FSB-ja, od koder ga je nato policija odvedla z vrečo na glavi. Njegova desna roka Dokučajev naj bi bil dobro znani heker, ki naj bi začel sodelovati s FSB-jem pred več leti. Pred tedni so aretirali tudi Stojanova, ki je sicer še vedno zaposlen v Kaspersky Labu.

V Rusiji je za izdajo zagroženih do 20 let zapora, sojenja zaradi izdaje pa so zaradi svoje "občutljive narave" zaprta za javnost.

K. S.