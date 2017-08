Rusija: Severno od Homsa dogovorjeno premirje med vlado in uporniki

Rusija bo vzpostavila nadzorni točki

3. avgust 2017 ob 14:53

Homs - MMC RTV SLO, STA

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo med uporniki in sirskimi vladnimi silami severno od Homsa dogovorjeno premirje. Gre za eno od t. i. območij zmanjšane napetosti.

Dogovor je stopil v veljavo danes ob 12. uri po lokalnem času, vladne sile in uporniki pa so v okviru dogovora prekinili spopade. Po juliju bo to že tretje takšno območje, poroča BBC. Drugi dve območji pokrivata dele jugozahodne Sirije in predmestja Damaska.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je dejal, da je bilo zadnje premirje dogovorjeno z "zmerno sirsko opozicijo", veljalo pa bo na območju, kjer živi več kot 147.000 ljudi. Po njegovih besedah sta se Moskva in sirska opozicija v ponedeljek v Kairu dogovorili glede "operativnih podrobnostih" novega varnega območja. Kot je dejal, bo Rusija v petek vzpostavila dve nadzorni točki in tri opazovalne postaje vzdolž črte premirja.

Prejšnji teden je Rusija, ključni zaveznik sirske vlade, napotila vojaško policijo, da nadzira "območje zmanjšane napetosti" v vzhodni Guti, kmetijskem pasu blizu glavnega mesta, in na jugozahodu države.

Kot poroča BBC, pa ni popolnoma jasno, kje so meje območja, na katerem velja premirje, pa tudi kakšen je obseg njegovih kršitev. Zaznana pa je manjša stopnja nasilja.

Načrt iz Astane

Načrt za vzpostavitev takšnih območij so na pogovorih v Astani maja oznanile Rusija in drugi zaveznik sirske vlade ter Turčija, ki podpira upornike.

Uporniške skupine sicer niso javno podpisale dogovora iz Astane, ki ima tiho podporo tako ZDA kot sirske vlade. Načrt se ne nanaša na t. i. Islamsko državo in džihadistično skupino Hajat Tahrir al Šam.

Vojna v Siriji traja že od leta 2011, v zadnjih mesecih pa so začela veljati razna premirja. V vojni je umrlo več kot 330.000 ljudi, več milijonov pa jih je razseljenih.

B. V.