Sirska vojska razglasila dvodnevno premirje v mestu Dera

ZN in Rusija napovedala nove mirovne pogovore

17. junij 2017 ob 21:51

Dera - MMC RTV SLO/Reuters

Združeni narodi in Rusija so za prihodnji mesec napovedali mirovne pogovore v Ženevi oziroma v Astani. V znak podpore je sirska vojska za mesto Dera razglasila dvodnevno premirje.

Poveljnik sirske vojske je dejal, da je premirje začelo veljati opoldne (ob 9. uri po srednjeevropskem času) in je bilo vzpostavljeno v podporo "poskusom sprave", poroča sirska tiskovna agencija SANA.

Napoved premirja je prišla kmalu po najavi Združenih narodov, da želijo nadaljevati mirovna pogajanja 10. julija v Ženevi ter najavi Rusije, da želi nadaljevati pogovore v kazahstanski Astani med 4. in 5. julijem.

Združeni narodi so lani v Ženevi začeli mirovna pogajanja, vendar so ta zaradi nasprotovanja med sirskimi uporniki in vladnimi silami Bašarja Al Asada prinesla le malo napredka. Za julij je posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo Staffan de Mistura napovedal sedmi krog pogajanj.

Na mirovnih pogovorih v Astani med Rusijo, Turčijo in Iranom, ki potekajo od januarja letos, naj bi julija dokončno dorekli ureditev t. i. varnih območij v Siriji.

ZDA podpirajo premirje

Združene države Amerike so pozdravile premirje in sirsko vlado pozvale k spoštovanju prizadevanj. "Te iniciative bomo ocenjevali po rezultatih, ne po besedah," je ob tem dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva ZDA Heather Nauert in pozvala sirske opozicijske skupine k upoštevanju premirja, da bodo lahko humanitarne skupine pomagale civilistom.

Maja so se Iran, Rusija, Turčija in Sirija v Astani dogovorile o vzpostavitvi štirih varnih območij, znotraj katerih se je nasilje krepko zmanjšalo, vendar se je vojna na drugih območjih, vključno z mestom Dera, nadaljevala z enakim tempom.

Oblasti poskušajo prevzeti nadzor nad Dero

Sirska vojska in militantne skupine s podporo Irana so v zadnjem času pospešile napade na območje pod nadzorom upornikov v mestu Dera in upajo na čimprejšnji prevzem nadzora nad mestom.

Sirski observatorij za človekove pravice je poročal, da premirje v Deri upoštevajo ter dodal, da so pri dogovoru o premirju sodelovale ZDA, Rusija in Jordanija, poroča Deutsche-Welle.

Vojni monitor je poročal, da se je nivo nasilja v Deri nekaj ur po uvedbi premierja spustil, vendar naj bi v prvih urah še bilo nekaj bombardiranja.

Uporniki: Vlada ne upošteva premirja

Poveljnik upornikov v Deri je za Reuters sicer povedal, da se sovražnost na območju ni ustavila. "Vladne sile nas še naprej napadajo z enako intenzivnostjo," je poveljnik povedal ob 12. uri po srednjeevropskem času, tri ure od začetka veljave premirja.

"Bile so kršitve premirja. Skeptični smo do vladnega spoštovanja premirja," je povedal Isam al Rajes, tiskovni predstavnik Južne fronte, skupine sirskih upornikov.

ZDA in Rusija se ob tem dogovarjata o ločenem varnem območju v jugozahodni Siriji, ki bi vključeval provinco Dera, sirsko mejo z Jordanom in Golansko planoto, ki jo okupira Izrael.

Vojna v Siriji je od njenega začetka marca 2011 do zdaj terjala že preko 320.000 življenj, več kot 11 milijonov ljudi pa je zapustilo svoje domove.

J. R.