Rusija začenja Kitajski pošiljati raketni sistem S-400

Uresničevanje tri leta stare pogodbe

18. januar 2018 ob 10:57

Moskva,Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija je pod pogoji iz pogodbe, podpisane novembra 2014, začela dostavljati Kitajski svoj protiletalski raketni sistem S-400 Triumf.

Gre za mobilni protiletalski obrambni sistem, ki lahko hkrati sledi kar 300 tarčam in vse do višine 27 kilometrov uniči balistične rakete.

"Uresničevanje pogodbe se je začelo, prva pošiljka je bila poslana na Kitajsko," je za poročevalsko agencijo TASS povedal neimenovani vir iz ruske vojske.

Pošiljka naj bi vključevala nadzorno postajo, radarsko postajo, energetsko in podporno opremo, rezervne dele, različna orodja in druge elemente sistema S-400.

Lani je Rusija usposabljala skupino kitajskega vojaškega osebja, kako uporabljati sistem S-400.

S sistemom tudi Turčija

Kitajska je prvi tuji kupec omenjenega sistema, drugi pa je Turčija, ki je pogodbo za nakup podpisala julija lani in s tem postala prva članica Nata s sistemom S-400 Triumf.

Turčija je sicer leta 2015 sestrelila rusko bojno letalo, ki je iz sirskega zračnega prostora za nekaj sekund vstopilo v turškega, kar je odnose med državama močno načelo. Rusija se je odzvala z gospodarskimi sankcijami, a ti časi so mimo, ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan pa sta se lani sešla kar osemkrat.

Turški nakup ruskega orožja je bil sicer hladen tuš za zaveznice v Natu. ZDA in Nemčija sta leta 2015 iz Turčije namreč umaknili protiletalski sistem Patriot, pa čeprav jih je Turčija pozvala, naj ga ohranijo na turško-sirski meji. Poleg tega Turčija goji zamere do ZDA, ker ji ne izročijo klerika Fethüllaha Gülena in ker v Siriji oborožujejo kurdsko uporniško gibanje YPG.

K. S.