Turčija od Rusije kupila protiletalski raketni sistem S-400

Predsednika obsodila ameriško priznanje Jeruzalema za glavno mesto Izraela

12. december 2017 ob 07:38

Ankara - MMC RTV SLO

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta se strinjala, da je odločitev ZDA, da Jeruzalem priznajo za prestolnico Izraela, destabilizirala razmere v regiji. Odmeva tudi turški nakup ruskega protiletalskega raketnega sistema S-400.

Kot je poročala Karmen W. Švegl, dopisnica RTV Slovenija z Bližnjega vzhoda, se je Erdogan na srečanju v Ankari pohvalil, da je nakup raketnega sistema tako rekoč končan. Gre za protiletalski obrambni sistem, ki lahko hkrati sledi kar 300 tarčam in vse do višine 27 kilometrov uniči balistične rakete. S podobnim sistemom, a ne ruskim, je Turčija leta 2015 sestrelila rusko bojno letalo, ki je iz sirskega zračnega prostora za nekaj sekund vstopilo v turškega, kar je odnose med državama močno načelo. Rusija se je odzvala z gospodarskimi sankcijami, a ti časi so mimo. Predsednika sta se letos srečala že osemkrat.

Putin je izjavil, da sta se pogovarjala o razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer so se razmere po njegovih besedah po napovedi Washingtona, da bo svoje veleposlaništvo preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem, izjemno poslabšale.

Ruski predsednik je v Ankaro dopotoval po obisku Sirije in Egipta. V ruskem letalskem oporišču Hmeimim v Siriji, kjer ga je sprejel sirski predsednik Bašar Al Asad, je napovedal, da se bo večji del ruskega vojaškega kontingenta iz Sirije vrnil v domovino.

Erdogan in Putin sta se pogovarjala tudi o dvostranskih vprašanjih, pri čemer nista izključila možnosti nadaljnje sprostitve trgovine med državama.

A. P. J.