Rusija začenja največjo vojaško vajo po letu 1981, Nato v skrbeh

Nato: Rusija se pripravlja na obsežen spopad

11. september 2018 ob 07:02

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Na vojaški vaji Vzhod 2018 bo sodelovalo okoli 300.000 vojakov in več kot 1.000 vojaških letal, preizkusili bodo tudi rakete iskander, ki lahko nosijo jedrske konice.

V vaji Vzhod 2018 (Vostok 2018), ki bo potekala do 15. septembra na vzhodu Rusije, bosta sodelovali celotni osrednje in vzhodno vojaško okrožje, pa tudi pripadniki kitajske in mongolske vojske.

"Predstavljajte si 36.000 kosov vojaške opreme, ki se premika hkrati – tanki, oklepniki, pehotna bojna vozila. Vse to v pogojih, kar se da podobnih resničnim vojnim razmeram", je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

Moskva bo preizkusila tudi svojo najnovejšo vojaško opremo, med drugim rakete iskander, ki lahko nosijo jedrske konice. Poleg tega bodo sodelovali tanki T-80 in T-90 ter lovca Su-34 in Su-35.

Ponovitev vaje Zahod-81

"To bo neke vrste ponovitev vaje Zahod-81, v nekaterih pogledih pa še večja," je povedal Šojgu, pri čemer je mislil na sovjetsko vojaško vajo leta 1981 v vzhodni Evropi, ki se je je udeležilo med 100.000 in 150.000 vojakov iz držav Varšavskega pakta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po ocenah ruskega vojaškega analitika Pavla Felgenhauerja so vaje priprava na "prihodnjo svetovno vojno". Vodstvo ruske vojske pričakuje, da se bo to zgodilo po letu 2020, in sicer v obliki globalne vojne ali pa kot vrsta obsežnih konfliktov, je dodal. "Nasprotniki so ZDA in njeni zavezniki," je še povedal.

Sodelovanje kitajske vojske, ki bo tam s 3.200 vojaki, bo ključen dejavnik vaj. "To ni zgolj znak ali sporočilo, ampak priprava na resnično vojno velikega obsega," je poudaril Felgenhauer.

Nato: Vaje kažejo na spopad

Podobnega mnenja so tudi v zvezi Nato, iz katere so sporočili, da vaja kaže, da se Rusija pripravlja na obsežen konflikt. Rusija je zavrnila navedbe, da bi bila vaja razlog za zaskrbljenost.

Več članic Nata, še posebej vzhodnoevropske in baltske države, je sicer že tako in tako sumničavih glede Rusije in njenih vojaških aktivnosti. Nato je zato okrepil vojaško prisotnost na vzhodu zavezništva.

Moskva je lani organizirala vajo Zahod 2017 (Zapad 2017), ki je potekala v Belorusiji in delih Rusije, na njej pa je po ruskih navedbah sodelovalo 12.700 vojakov. V Natu so sicer trdili, da je v njej sodelovalo veliko več vojakov, kot so navajale ruske oblasti. Nekatere vzhodne članice Nata so govorile celo o 100.000 vojakih. Zadnjo vajo na vzhodu države so pripravili leta 2014. Na njej je sodelovalo okoli 155.000 vojakov.

K. Št.