Na največjih vojaških vajah v Rusiji po letu 1981 bo sodelovala tudi Kitajska

28. avgust 2018 ob 21:40

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija bo septembra izvedla najobsežnejše vojaške vaje v zadnjih štirih desetletjih, pri katerih bosta sodelovali tudi kitajska in mongolska vojska.

Na vojaških vajah Vostok-2018 v osrednjem in vzhodnem delu Rusije bo sodelovalo skoraj 300.000 vojakov, več kot 1.000 letal, dve ruski mornariški floti in pripadniki vseh zračnih sil.

Po besedah ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja bodo to največje vojaške vaje od vojaških vaj Zapad-81 leta 1981, ko je bila Rusija še del nekdanje Sovjetske zveze.

Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, so vaje upravičene glede na "agresivne in neprijateljske" poteze do Rusije.

V zadnjih letih se stopnjujejo napetosti med Rusijo in zvezo Nato, ki v svojih vzhodnoevropskih članicah krepi vojaško prisotnost, v čemer Moskva vidi nepotrebno kopičenje vojakov ob njeni zahodni meji.

V Natu pravijo, da je krepitev vojaške prisotnosti v vzhodni Evropi posledica ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim in podpora Moskve proruskim upornikom na vzhodu Rusije.

Japonska gleda z nezaupanjem

Tokratne vojaške vaje, ki bodo potekale od 11. do 15. septembra, bodo nejevoljo verjetno povzročile tudi na Japonskem, ki je že večkrat opozorila na utrjevanje ruskih vojaških zmogljivosti na Daljnem vzhodu.

Tokio bo pozorno spremljal razkazovanje vojaških mišic zaradi sodelovanja Kitajske, ki postaja vse močnejša azijska vojaška sila.

Peskov je na novinarsko vprašanje, ali so tako obsežne vojaške vaje smiselne v času, ko se Rusija spoprijema z vse večjimi izdatki za socialno varnost, odgovoril, da so bistvenega pomena za obrambno sposobnost države v trenutnih mednarodnih razmerah.

Glede sodelovanja Kitajske je pojasnil, da je ta že prej sodelovala v skupnih vojaških vajah, čeprav ne tako obsežnih, kot bodo tokrat.

"Predstavljajte si 36.000 vojaških vozil – tankov in oklepnikov – ki se premikajo in delujejo istočasno, vse to pa lahko testiraš v pogojih, ki so podobni vojnim," je napovedane vaje komentiral obrambni minister Šojgu med obiskom v ruski pokrajini Hakasija blizu meje s Kitajsko in Mongolijo.

