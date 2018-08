Agenta FBI-ja odpustili zaradi spornega sporočila v povezavi s Trumpom

Mueller agenta že lani odstranil iz ekipe

13. avgust 2018 ob 19:33

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Namestnik direktorja FBI-ja David Bowdich je odpustil agenta Petra Strzoka, ki je preiskoval rusko vpletanje v ameriške volitve, saj je leta 2016 izražal nasprotovanje kandidatu Donaldu Trumpu.

Strzok si je s svojo sodelavko, pravnico pri FBI-ju in ljubimko Liso Page, izmenjeval sporočila, kritična do predsednika Donalda Trumpa in njegove odstavitve nekdanjega direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja.

V enem izmed sporočil je Pageeva napisala sporočilo z vsebino: "Saj Trump nikoli ne bo postal predsednik, kajne?" Strzok je na to odgovoril z zagotovilom: "Ne, ne bo." "Ustavili ga bomo," njuno korespondenco povzema CNN. Agent obveščevalne službe se je na kongresnem zaslišanju opravičil in zatrdil, da je s tem mislil na volivce oziroma Američane, ne pa na sile znotraj FBI-ja.

Vrhovni tožilec pravosodnega ministrstva Michael Horowitz je junija v poročilu močno obsodil Strzoka in dejal, da sta s Pageevo spustila "senco dvoma" na delovanje FBI-ja.

Agent Strzok je bil močno vpleten v FBI-jevo preiskavo elektronske pošte Hillary Clinton, ko so ga začasno dodelili v ekipo posebnega preiskovalca ruskega vpletanja v ameriške volitve Roberta Müellerja. Ta je Strzoka že lani odstranil iz preiskave, takoj ko je izvedel za agentova sporočila.

Kazen neskladna z normativi

Strzokov odvetnik Aitan Goelman je po odločitvi sporočil, da je agenta odstavil namestnik direktorja FBI-ja David Bowdish. Opozoril je, da je kazen zunaj okvirov normalnih disciplinskih postopkov za agente FBI-ja, saj je za tovrsten prekršek predviden ukor. Vodstvo FBI-ja je za Strzoka po koncu preiskave sicer predlagalo znižanje položaja in 60 dni prisilnega neplačanega dopusta.

"Odločitev o odpustitvi posebnega agenta Strzoka ni le odstop od običajne prakse, temveč je tudi v nasprotju s pričanjem direktorja Christopherja Wraya v kongresu in njegovimi zagotovili, da naj bi FBI nameraval slediti svojemu rednemu procesu pri Strzoku in vsem osebju," je dejal odvetnik Goelman.

Menjave v FBI-ju

Strzok je že tretji človek na visokem položaju v FBI-ju, odstavljen v času Trumpovega predsedovanja. Trump je maja lani odstavil direktorja Jamesa Comeyja, potem ko ta ni želel prekiniti preiskave glede domnevne ruske vpletenosti v ameriške predsedniške volitve. Preiskavo je potem prevzel posebni tožilec Robert Mueller.

J. R.