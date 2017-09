Bela hiša sprožila preiskavo uporabe zasebne e-pošte v službene namene

Trumpova administracija se otepa istih očitkov kot prej Hillary Clinton

29. september 2017 ob 11:12,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 11:20

Washington - MMC RTV SLO, STA

Bela hiša je po medijskem poročanju, da zaposleni na sedežu ameriške vlade uporabljajo zasebno elektronsko pošto za službene komunikacije, sprožila notranjo preiskavo. Medtem se zdravstveni minister otepa očitkov zapravljanja javnih sredstev za zasebne namene.

Da zasebno elektronsko pošto za službeno komunikacijo uporablja predsednikov zet Jared Kushner, je prvi poročal portal Politico. Kasneje je prišlo na dan, da to počnejo tudi drugi svetovalci Donalda Trumpa, med njimi tudi njegova hči Ivanka.

Informacije o aferi želijo tudi v kongresu, na čelu s tistimi, ki so leta preganjali demokratko Hillary Clinton zaradi podobnega početja, ko je bila zunanja ministrica.

Afera z uporabo zasebnega strežnika elektronske pošte v času vodenja ministrstva je prispevala k njenem porazu na lanskoletnih predsedniških volitvah. Mediji so namreč tej zadevi namenili ogromno pozornosti.

Minister letel na stroške davkoplačevalcev

Z očitki se sooča tudi zdravstveni minister Tom Price, ki so ga ujeli pri zapravljanju proračunskega denarja za zasebne polete. Price je po preiskavi Politica od maja letos do avgusta opravil 26 čarterskih poletov po ZDA za skupno ceno 400.000 dolarjev, pri čemer je mešal poslovne in zasebne poti, z njim pa je potovala tudi žena. Politico je v četrtek poročal, da v to sploh niso všteti mednarodni poleti z vojaškimi letali po Afriki, Evropi in Aziji, ki so stali še dodatnih več kot pol milijona dolarjev.

Med nedovoljenimi Priceovimi leti je bil let iz Washingtona v Nashville za eno popoldne. Tam je prebil le 90 minut na dveh dogodkih in kosilu s sinom. Samo ta let tja in nazaj je stal davkoplačevalce skoraj 18.000 dolarjev, poročanje Politica navaja BBC. Vladni uslužbenci, razen tistih, ki delujejo na področju državne varnosti, morajo za službene namene leteti s komercialnimi prevozniki.

Minister, ki naj bi tako s poleti povzročil za okoli milijon dolarjev stroškov, je v četrtek povedal, da bo plačal le za stroške svojega sedeža na domačih letih, kar znaša okoli 52.000 dolarjev. Zatrdil je, da se je vse življenje boril za majhno in namensko proračunsko porabo, zato bo plačal stroške svojega sedeža in se bo odslej vozil z rednimi letalskimi linijami. Do priznanja je prišlo dan po tem, ko je Trump dejal, da z njegovim ravnanjem "ni zadovoljen", poroča BBC. Na vprašanje, ali bo zaradi tega ministra za zdravje odpustil, je Trump dejal: "Bomo videli".

Preiskavo Priceovih poletov vodi generalni inšpektor ministrstva za zdravstvo, poleg tega podatke o tem zahtevajo tudi v kongresu. Price nima težav z varčevanjem, ko ne gre za njega, saj je kot minister nemudoma predlagal odvzem šest milijonov dolarjev Nacionalnemu inštitutu za zdravje in krčenje porabe svojega ministrstva za 18 odstotkov.

Zasebne polete na državni račun je opravljal tudi minister za finance Steve Mnuchin, generalni inšpektor Agencije za zaščito okolja (EPA) pa vodi preiskavo o podobnem početju upravitelja agencije EPA Scotta Pruita.

B. V.