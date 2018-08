Kolumbija izstopa iz Unasurja zaradi neukrepanja glede Venezuele

Državljani Venezuele množično zapuščajo državo

28. avgust 2018 ob 11:14

Bogota - MMC RTV SLO, STA

Kolumbijski predsednik Ivan Duque je sporočil, da Kolumbija zaradi neukrepanja glede Venezuele izstopa iz Unije južnoameriških držav (Unasur), ustanovljene za zmanjševanje vpliva ZDA v regiji.

Duque je poudaril molk in "sokrivdo" Unasurja z diktaturo predsednika Nicolasa Madura za položaj v Venezueli, ki jo zaradi gospodarskih težav zapuščajo tisoči prebivalcev.

Regionalna organizacija, ki so jo leta 2008 ustanovili na pobudo takratnih predsednikov Brazilije in Venezuele, Luiza Inacia Lule da Silve in Huga Chaveza, "ni nikoli obsodila nobenih zlorab niti zagotovila svoboščin Venezuelcem", je dejal Duque, ki je položaj nastopil v začetku meseca. Novi predsednik se je že leta javno zavzemal, da Kolumbija izstopi iz organizacije.

Zunanji minister Carlos Holmes Trujillo je po predsednikovih navedbah izstopno pismo že poslal temu regionalnemu bloku držav. Proces izstopa bo potekal šest mesecev.

Duque je ob tem poudaril, da si bo Kolumbija še naprej prizadevala za razvoj multilateralizma v regiji s spoštovanjem medameriške demokratične listine, podpisane v okviru Organizacije ameriških držav (OAS).

Nesoglasja v Unasurju

Unasur je 12-članska regionalna medvladna organizacija, ki so jo oblikovali za spodbujanje regionalnega združevanja kot branika pred vplivom ZDA, vendar pa je ohromljena zaradi političnih delitev in notranjih nesoglasij, kako ravnati glede gospodarske in politične krize v Venezueli.

Aprila je šest držav, med njimi Kolumbija, že suspendiralo svoje članstvo v Unasurju z zahtevo po imenovanju novega generalnega sekretarja organizacije. Tega Unija nima od januarja lani. Članstvo so suspendirale še Brazilija, Argentina, Čile, Peru in Paragvaj.

V organizaciji tako ostajajo Venezuela, Bolivija, Ekvador, Urugvaj, Gvajana in Surinam.

Več sto tisoč Venezuelcev pribežalo v Kolumbijo

Odnosi med Kolumbijo in Venezuelo, ki imata 2.200 kilometrov skupne meje, so zaostreni že dlje časa. Lani, ko je v državo pribežalo več sto tisoč Venezuelcev zaradi pomanjkanja hrane, zdravil in drugih potrebščin v času pereče gospodarske krize, je Bogota skoraj zamrznila odnose s Caracasom, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kolumbija je sočasno ena najtesnejših zaveznic ZDA v Južni Ameriki. Državi imata podpisan prostotrgovinski sporazum in več dvostranskih sporazumov, med drugim o skupnem boju proti mamilom. Donedavni kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je sicer tik pred svojim odstopom v začetku avgusta presenetil s priznanjem neodvisnosti Palestine.

J. R.