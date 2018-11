Število žrtev požarov v Kaliforniji se veča

Zaradi vetra grozi nadaljnje širjenje ognja

12. november 2018 ob 07:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kljub neutrudnim prizadevanjem več kot 8.000 gasilcev, da bi ukrotili ognjene zublje, ti še naprej pustošijo po Kaliforniji. Število žrtev se je povzpelo na 31, več kot 200 ljudi še vedno pogrešajo.

Gre za najhujši požar v tej ameriški zvezni državi. Enako število žrtev, 31, kot so jih uradno potrdili do zdaj, je bilo še leta 1993 v Griffith Parku, oblasti pa se bojijo, da se bo število še povečalo.

Gori na več koncih države. Na severu, kjer je najhuje v okrožju Butte, so potrdili še šest žrtev požara, ki so ga poimenovali Camp. Skupno je tam ogenj zahteval 29 žrtev, največ v mestu Paradise, ki ga je ogenj popolnoma uničil. Dve žrtvi so potrdili tudi na jugu države, kjer gori požar Woolsey, ki se razprostira na 337 kvadratnih kilometrih površine, uničil je tudi številne domove v soseskah v Malibuju, kjer domujejo številni zvezdniki. Z območja treh največjih gorišč se je moralo na varno do zdaj umakniti že okoli 250.000 ljudi, gori pa še več manjših požarov, skupno na več kot 1.000 kvadratnih kilometrih.

Napoved vetra še dviguje zaskrbljenost

Ker se veter še krepi, obstaja velika nevarnost nadaljnjega širjenja požarov, poroča BBC. Demokratski guverner Kalifornije Jerry Brown je zato pozval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj požar razglasi za naravno katastrofo, s čimer se bodo sprostila zvezna sredstva za nujno pomoč. Poziv je prišel dan po tem, ko je Trump zagrozil, da bo znižal sredstva za Kalifornijo, če ta ne bo izboljšala upravljanja gozdov.

Županja mesta Paradise, ki ga je požar skoraj v celoti uničil, je dejala, stanovanjskega dela mesta skorajda ni. "Večine hiš ni. Imela sem priložnost, da se prepričam na lastne oči. Skoraj vsi, ki jih poznam, so ostali brez domov."

K. T.