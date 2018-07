Trump opozoril Rohanija, naj "nikoli več ne grozi ZDA"

23. julij 2018 ob 08:35,

zadnji poseg: 23. julij 2018 ob 08:48

Ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja "sporočil" iranskemu predsedniku Hasanu Rohaniju, naj "nikoli več ne grozi ZDA, sicer bo občutil posledice, kot jih je pred njim le malokdo v zgodovini".

"Nismo več država, ki bi tolerirala tvoje bebave besede nasilja in smrti. Pazi, kaj počneš!" je tvit v svojem slogu zaključil Trump, ki se je tako odzval na nedeljske besede Rohanija. Ta je posvaril ZDA, naj "se ne igrajo z levjim repom" in dodal, da bi bila "vojna z Iranom mati vseh vojn".

ZDA ponovno uvajajo sankcije proti Iranu

Izmenjava groženj je najnovejša zaostritev odnosov med Washingtonom in Teheranom, ki so se dodatno poslabšali maja, ko so se ZDA umaknile iz jedrskega sporazuma, po katerem je mednarodna skupnost umaknila sankcije proti Iranu v zameno za ustavitev njegovih "jedrskih aktivnosti". ZDA zdaj ponovno uvajajo sankcije proti Iranu, čeprav jim preostale podpisnice sporazuma Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Francija, Kitajska, Rusija in Nemčija nasprotujejo. Trump je umik ZDA iz sporazuma opravičil s tem, da je (bil) sporazuma "grozen, enostranski in da nikoli ne bi smel biti sklenjen".

Pompeo: Iranski režim deluje kot mafija

Že pred Trumpovim tvitom je v nedeljo ameriški državni sekretar (zunanji minister) Mike Pompeo v govoru Irancem, ki živijo v Kaliforniji, po poročanju CNN-a dejal, da "iranski režim spominja bolj na mafijo kot pa na vlado". Pompeo je iransko vodstvo na čelu z vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem obtožil, da bogatijo na račun obubožanih Irancev. "Ti hipokritični sveti možje so razvili različne vrste nezakonitih poslov in postali eni najbogatejših ljudi na Zemlji, medtem ko Iranci trpijo," je bil do "koruptivnega in pokvarjenega iranskega vodstva" kritičen Pompeo, ki je dodal, da ima Hamenej pod osebnim nadzorom črni sklad, težak kar 95 milijard dolarjev. Iz tega sklada naj bi se napajala udarna pest režima, iranska revolucionarna garda.

Iranski režim s silo širi revolucijo v druge države

"Ideologi, ki so na oblast prišli z revolucijo leta 1979, želijo vso iransko družbo podrediti islamski revoluciji. Režim je odločen, če je treba tudi s silo, revolucijo širiti tudi v druge države regije," je Pompeo med drugim dejal zbranim v predsedniški knjižnici Ronalda Reagana v Simi Valleyju v Kaliforniji. Pompeo je zato pozval vse narode, ki so siti "iranskega destruktivnega obnašanja", naj se pridružijo kampanji pritiska na Iran. "To še posebej velja za naše zaveznike na Bližnjem vzhodu in v Evropi, za ljudi ki so desetletja tarča teroriziranja nasilnega režima. Naš cilj je, da bodo Iranci v Iranu nekoč živeli enako kvalitetno kot Iranci v ZDA," je zaključil Pompeo.

Govor Pompea je bil na kratko prekinjen z vzkliki protestnikov, ki so opozarjali na priseljensko politiko Trumpa, po kateri so otroke na meji ločevali od staršev. Ko so se protestniki umirili, je Pompeo odvrnil le "ko bi le bila takšna svoboda govora v Iranu ..."

Med zbranimi v občinstvu so bili pomembni Američani iranskega rodu, kot je Jason Rezaian, kolumnist Washington Posta in nekdanji šef dopisništva v Teheranu. Rezaian je več mesecev preživel v iranskem zaporu zaradi obtožb o domnevnem vohunjenju za ZDA.

