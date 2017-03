Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Indonezijski predsednik Joko Widodo opazuje, kako savdski kralj snema selfie z nekdanjo predsednico Megavati Sukarnoputri in njeno hčerko Puan Maharani, članico Widodojevega kabineta. Foto: Reuters Kralja, ki je bil nazadnje v Indoneziji leta 1970, spremlja zelo številčno spremstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Savdski kralj bo turnejo po Aziji prekinil z oddihom na Baliju

Delegacija ima skoraj 500 ton prtljage

3. marec 2017 ob 11:08

Džakarta - MMC RTV SLO/Reuters

Savdski kralj Salman je s številčnim spremstvom, po nekaterih podatkih naj bi bilo kar 1.500-člansko, na mesec dni trajajoči turneji v Aziji.

Obisk 81-letnega kralja v najštevilčnejši muslimanski državi na svetu Indoneziji je prvi obisk kakega savdskega monarha po skoraj 50 letih. V ospredju pogovorov je iskanje skupnega jezika v boju proti terorizmu, posvetili pa so se tudi krepitvi kulturnih in verskih vezi ter promociji izobraževanja. Savdska Arabija želi v Indoneziji odpreti več islamističnih šol, v katerih bi verski pouk potekal v arabščini, povečati pa želijo tudi število štipendij. Strani sta podpisali tudi več dogovorov o gospodarskem sodelovanju, med katerimi je najpomembnejši novi dogovor med državnim energetskim podjetjima Saudi Aramco in Pertamine, ki temelji na šest milijard dolarjev vrednem načrtu o širitvi največje indonezijske rafinerije.

Svet so obkrožile številne fotografije, na katerih sproščeni savdski kralj – po uradnih dolžnosti v Džakarti in kratkem obisku Bruneja se bo odpravil na večdnevni oddih na Bali – pozira z različnimi visokimi predstavniki indonezijskih oblasti. Obisk poteka ob strogih varnostnih ukrepih: za varovanje savdskih gostov skrbi več kot 9.000 policistov.

Delegacija ima skoraj 500 ton prtljage

V mestu je ob prihodu kralja s spremstvom vladalo izredno stanje: zaprli so številne ulice, na strehah so bili ostrostrelci, na stotine šolarjev pa je ob cesti z indonezijskimi in savdskimi zastavicami pozdravljalo visokega gosta. Kralj in njegovo številno spremstvo, poleg 620 članov spremstva je prišlo še 800 ljudi, med njimi 10 ministrov in 25 princev, potujejo s skoraj 500 tonami prtljage, med katerimi sta dve pozlačeni dvigali in dva luksuzna avtomobila.

Kralj Salman je v Indonezijo pripotoval iz Malezije, načrtuje pa še obisk Japonske, Kitajske in Maldivov, na poti domov pa bo obiskal še sosednjo Jordanijo. V ospredju turneje je krepitev gospodarskih odnosov z državami. Kraljestvo si prizadeva za reformiranje svojega gospodarstva, v katerem glavno vlogo igra črpanje nafte.

Foto: EPA, Reuters

K. T.