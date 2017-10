Savdski kralj na obisku v Rusiji znak novega zavezništva

V ospredju nafta in Sirija

5. oktober 2017 ob 10:57

Moskva - MMC RTV SLO

V Moskvo je na štiridnevni obisk prispel savdski kralj Salman, ki naj bi potrdil zavezništvo med Rusijo in Savdsko Arabijo. Gre za prvi obisk kakšnega savdskega kralja v Rusiji.

Kot piše Guardian, bi zavezništvo s Savdsko Arabijo potrdilo Rusijo kot neodvisno silo na Bližnjem vzhodu, ki lahko oblikuje svetovne cene nafte, pa tudi izide regionalnih spopadov, kot sta ta v Siriji in Libiji.

Moskva upa, da bo zgodovinski obisk Salmana pokazal, da lahko Rusija sklepa zavezništva z vsemi ključnimi bližnjevzhodnimi silami, vključno s Turčijo, Iranom in zdaj s Savdsko Arabijo.

Še pred dvema letoma se je zdel obisk savdskega kralja v Moskvi malo verjeten. Moskva in Riad sta si namreč desetletja nasprotovala glede vsej večjih regionalnih konfliktov, od Afganistana do vloge Muslimanske bratovščine.

A državi sta se odločili za drugačen odnos. Tako bosta podpisali trgovske sporazume, koordinirali cene nafte in razpravljali o potencialnem mirovnem dogovoru v Siriji, vključno z bodočo vlogo Irana.

Salmana v Moskvi spremlja 100 savdskih poslovnežev, državi pa bosta sklenili 1,12 milijarde evrov vreden sklad za investicije v naftno industrijo.

Riad želi stran od odvisnosti od ZDA

V zadnjih letih je Savdska Arabija, vse manj zadovoljna z odvisnostjo od ZDA, začela širiti svoje zunanjepolitične ambicije onkraj zgolj nasprotovanja Iranu. Riad, pomembna regionalna sunitska sila, je začel širiti diplomatska zavezništva, kontakte pa so začeli vzpostavljati tudi s silami, s katerimi prej niso hoteli imeti opravka, recimo s šiitskimi veljaki v Iraku. Nedavno je tako Savska Arabija gostila Muktado Al Sadra, vplivnega iraškega šiitskega klerika, Riad in Bagdad pa bosata ob tem prvič po 27 letih odprla mejni prehod Arar.

Do spremembe prihaja delno tudi zaradi uspešnega ruskega posredovanja v Siriji v podporo sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu in posledičnega nazadovanja sirskih upornikov, ki uživajo podporo savdske kraljevine.

Ruski uspehi v Siriji so Savdsko Arabijo prisilili, da se obrne k skupnem rusko-turško-iranskem procesu vzpostavljanja t. i. območij zmanjšanih napetosti v Siriji. Riad bo, skupaj z Izraelom, sicer Moskvo opozoril, da bi lahko ta območja zagotovila dolgoročno prisotnost iranskih sil in sil libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v Siriji. Tako Riad kot Tel Aviv namreč menita, da Iran z rusko pomočjo gradi koridor ozemeljskega nadzora skozi Irak in Sirijo do Hezbolaha na južni libanonski meji z Izraelom.

Ob tem bo Riad sredi oktobra organiziral še eno srečanje sirske opozicije v poskusu, da bi jo poenotil in restrukturiral njene politične zahteve.

Za Rusijo pomembne cene nafte

Moskva medtem upa, da bodo današnja srečanja potrdila tesnejše sodelovanje med obema pomembnima proizvajalkama nafte, kar bi vodilo do dolgoročnega sporazuma za omejevanje proizvodnje nafte in preprečevanje nadaljnjega padca njenih cen. Rusija ni članica Organizacije držav izvoznic nafte Opec.

Leta 2016 se je 24 proizvajalk nafte, tudi Savdska Arabija in Rusija, dogovorilo o zmanjšanju proizvodnje na okoli 1,8 milijona 159-litrskih sodov nafte na dan. Dogovor je bil nato podaljšan do marca 2018, preprečil pa naj bi nizke cene nafte. Lanska cena pod 30 ameriških dolarjev za sod je bila namreč najnižja v 13 letih. Rusija naj bi si želela dodatno podaljšanje dogovora do konca prihodnjega leta, še piše Guardian.

