Sebastian Pinera bo znova predsednik Čila

V Južni Ameriki vse večji blok konservativnih držav

18. december 2017 ob 08:49

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, STA

Na nedeljskem drugem krogu volitev je zmagal Sebastian Pinera, ki bo znova postal predsednik Čila. 68-letni konservativec in milijarder bo zamenjal Michelle Bachalet.

Po preštetih skorajda vseh glasovih namreč 68-letni Pinera pred tekmecem Alejandrom Guillierom vodi s 54,6 proti 45,4 odstotka glasov. Bacheletova ni smela znova kandidirati, saj čilska ustava ne dovoljuje dveh zaporednih predsedniških mandatov. Njeno stranko je na volitvah zastopal 64-letni Guillier.

Pinera, ki je Čilu že predsedoval med letoma 2010 in 2014 in ga včasih imenujejo tudi čilski Berlusconi, je medtem poražene tekmece pozval k sodelovanju, predvsem pri zaščiti najrevnejših slojev prebivalstva. Kot je priznal, je Guillierov vladni program vseboval nekatere zelo dobre predloge. Guiller je v nedeljo zvečer po tamkajšnjem času že priznal poraz in čestital Pineri, a obenem pozval k "obrambi" reform, ki jih je začela odhajajoča predsednica. Tudi Becheletova je zmagovalcu zaželela uspešen mandat.

V prvem krogu volitev 19. novembra je Pinera prejel 37 odstotkov glasov, novinar in sociolog Guillier pa slabih 23 odstotkov. Na tretje mesto se je takrat presenetljivo z dobrimi 20 odstotki podpore uvrstila kandidatka leve koalicije, 46-letna Beatriz Sanchez, ki je nato svoje podpornike pozvala, naj v drugem krogu glasujejo za Guilliera. Zato izida drugega kroga ni bilo mogoče z gotovostjo napovedovati.

Z zmago Pinere se Čile, ki velja za eno najstabilnejših in bogatih držav Južne Amerike, pridružuje vse večjemu bloku konservativnih držav v Južni Ameriki, med katerimi sta tudi Brazilija in Argentina. Pinerova desnosredinska koalicija je slavila tudi na volitvah v oba domova parlamenta, ki so potekale hkrati s prvim krogom predsedniških volitev, vendar pa niti v spodnjem niti v zgornjem domu parlamenta nima absolutne večine. Zato bo Pinera težko korenito spremenil reforme bolj levo usmerjene Bacheletove.

