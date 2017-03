Severna Koreja izvedla nov preizkus raketnega motorja

Severna Koreja kljub prepovedi razvija orožje

19. marec 2017 ob 08:47

Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters

Severna Koreja je izvedla nov preizkus raketnega motorja, ki ga je voditelj Kim Džong Un označil za uspešnega in zanj dejal, da pomeni "novo rojstvo" severnokorejske raketne industrije.

Severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA je poročala, da bo motor Severni Koreji pomagal doseči zmožnost izstrelitve satelita, kar naj bi pomenilo, da je šlo za preizkus novega raketnega motorja za rakete dolgega dometa.

KCNA je navajala Kima, ki je dejal, da bo ves svet kmalu videl, kako velik pomen ima "današnja zmaga". Južnokorejska vojska preizkusa ni komentirala.



Severna Koreja je kljub prepovedi Varnostnega sveta ZN-a in sankcijam izvedla pet jedrskih preizkusov ter niz poskusnih raketnih izstrelitev. Pjongjang po mnenju mednarodnih strokovnjakov in vlad razvija rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice ter dosegle ZDA. Kim Džong Un je dejal, da je Severna Koreja blizu preizkusu medcelinske balistične rakete, poroča Reuters.

Medtem so se ZDA in Kitajska zavezali k sodelovanju, da bi Pjongjang prepričale o spremembi politike in prenehanju razvijanja orožja.

B. V.