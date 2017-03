ZDA v Južni Koreji nameščajo protiraketni obrambni sistem

Ameriški odgovor na severnokorejske izstrelitve raket

7. marec 2017 ob 11:32

Pjongjang/Washington - MMC RTV SLO/STA

Včerajšnji raketni poskus Severne Koreje je bil po trditvah Pjongjanga vaja za napad na ameriška oporišča na Japonskem. ZDA v Južni Koreji že postavljajo protiraketni obrambni sistem THAAD.

Nameščanje sistema je tihooceansko poveljstvo ameriških sil potrdilo dan po severnokorejskem raketnem poskusu in le nekaj ur po sporočilu Severne Koreje, da je šlo za vajo za napad na ameriška oporišča.

Ameriška vojska zatrjuje, da je sistem THAAD izključno obrambne narave in namenjen zaščiti pred grožnjami iz Severne Koreje ter ne pomeni grožnje drugim državam v regiji.

Kitajska namestitvi sistema THAAD odločno nasprotuje in vztraja, da bo branila svoje varnostne interese. "Kitajska bo odločno sprejela potrebne ukrepe za zaščito lastnih varnostnih interesov. Vse posledice, povezane s tem, bodo nosile ZDA in Južna Koreja," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Pjongjang: Vaja za napad na ameriška oporišča

Severna Koreja je izstrelila štiri raketne izstrelke, od katerih so trije pristali v japonskih vodah. Prepotovali so približno 1000 kilometrov in dosegli višino 260 kilometrov. To pa naj ne bi bile medcelinske balistične izstrelke. Dejanje so najostreje obsodili na Japonskem, Kitajskem, v Južni Koreji in ZDA, od koder so sporočili, da bodo "proti tej vse večji grožnji uporabili vse, kar jim je na voljo".

Šlo je za vajo "napada na oporišča ameriških imperialističnih agresorskih sil na Japonskem", ki jo je nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Nam, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi novih potez Pjongjanga po telefonu govoril z japonskim premierjem Šinzom Abejem in mu zagotovil, da ZDA po incidentu "stoodstotno stojijo ob strani Japonski". Voditelja sta se strinjala, da izstrelitev severnokorejskih raket pomeni "jasno izzivanje" regije in mednarodne skupnosti.

Trump je po telefonu govoril tudi z južnokorejskim predsednikom Hvang Kjo Anom, s katerim sta se dogovorila za tesno sodelovanje.

Izredno zasedanje ZN-a

O severnokorejskih izstrelitvah raket bo na izrednem zasedanju na prošnjo ZDA in Japonske razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Zaradi izstrelitve raket se bodo osredotočili na dodatne ukrepe proti Severni Koreji. Resolucije ZN-a namreč Pjongjangu prepovedujejo uporabo raketne tehnologije.

J. R.