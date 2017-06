Severnoirski unionisti (DUP) potrdili sodelovanje z Mayevo

Odstopila najtesnejša svetovalca in sodelavca Mayeve

10. junij 2017 ob 17:43,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 21:25

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Severnoirski unionisti (DUP) so privolili v sodelovanje s konservativci Mayeve. DUP ne bo koalicijski partner, temveč bo manjšinski parlament konservativcev podpiral v glasovanjih.

Po sporazumu zaupanja in oskrbe (confidence&supply) tako konservativci in DUP ne bodo tvorili klasične koalicije, bodo pa DUP-ovci Mayevi zagotavljali potrebne glasove za dosego večine pri odločanju o ključnih vprašanjih, kot je na primer proračun, poroča BBC.

Iz vlade so sporočili, da bosta detajle sporazuma stranki dorekli v ponedeljek. Sporazum bi lahko postal veljaven najhitreje prihodnji teden. "Pozdravljamo prizadevanja, ki lahko zagotovijo stabilnost in sigurnost, ki jo celotna država potrebuje pred in po brexitu," je ob tem povedal tiskovni predstavnik vlade, poroča BBC.

Odstopila tesna svetovalca Mayeve

Po neuspehu konservativcev na parlamentarnih volitvah sta s položaja odstopila najtesnejša sodelavca in svetovalca britanske premierke Therese May – Nick Timothy in Fiona Hill.

Kot je v blogu zapisal Timothy, prevzema odgovornost za slab izid ter svoj del v volilnem manifestu konservativcev, ki je bil deležen kritik številnih poslancev. Svojemu položaju se je odpovedal že v petek, je pojasnil.

Odstopila je tudi druga najpomembnejša premierkina svetovalka Fiona Hill, so sporočili iz stranke. Tako Timothy kot Hillova sta Mayevi svetovala že v obdobju, ko je bila notranja ministrica, to je med letoma 2010 in 2016.

Vse od objave izidov volitev, na katerih so konservativci izgubili absolutno večino v spodnjem domu parlamenta, sta bila svetovalca deležna kritik in tudi pozivov k odstopu.

Mayevi naj bi, če ne bi odslovila dvojice, v stranki grozil upor glede njenega nadaljnjega vodenja. Laburisti menijo, da sta se svetovalca žrtvovala, da sta na položaju ohranila Mayevo, piše BBC.

Timothy je obveljal za odgovornega za eno najbolj zgrešenih potez volilnega boja – za načrt za reformo financiranja zdravstvene oskrbe, po kateri naj bi nekateri starejši zanjo plačevali več. Opozicija je predlog označila kot davek na demenco.

Parlament brez večine

Četrtkove predčasne volitve Veliki Britaniji so že drugič v sedmih letih prinesle parlament, v katerem nobena stran nima absolutne večine. Mayevi se tako ni obrestovala odločitev, da v želji po okrepljenem položaju med pogajanji o brexitu razpiše predčasne volitve. Kljub temu se je ob kritikah z več strani – pozivi k odstopu in poročila o vse večjem nezadovoljstvu v stranki – podala v sestavo nove vlade. Namera, da jo sestavi s podporo DUP-a, je med nekaterimi konservativci sprožila nezadovoljstvo.Kot je dejal konservativni poslanec Evropskega parlamenta Charles Tannoc, je DUP populistična, protekcionistična stranka, ki ni primerna za partnerja konservativcev.

Hammond, Johnson in Ruddova ostajajo

Za zdaj je že jasno, da bodo v novi vladi številni pomembni ministri ohranili svoje položaje. Philip Hammond bo ostal finančni minister, Boris Johnson zunanji minister, Amber Rudd, ki je bila po ponovnem štetju za las vnovič izvoljena za poslanko, pa notranja ministrica.

Poleg tega bo minister za brexit še naprej David Davis, položaj ministra za obrambo pa bo tako kot doslej zasedal Michael Fallon. Spremembe je pričakovati na nekaterih nižjih položajih, saj so številni državni sekretarji na volitvah izgubili poslanska mesta.

J. R.