Sezonska gripa vsako leto po svetu zahteva do 646.000 življenj

V Avstraliji letos rekordno število hospitalizacij in smrti

14. december 2017 ob 10:32

Chicago - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški strokovnjaki so ugotovili, da zaradi sezonske gripe vsako leto po svetu umre od 291.000 do 646.000 ljudi, kar je precej več, kot so mislili do zdaj.

Ameriški center za preventivo in nadzor bolezni je namreč do zdaj menil, da sezonska gripa vsako leto skupno zahteva od 250.000 do 500.000 življenj. Strokovnjaki niso navedli razloga za rast teh številk, v svoji študiji, objavljeni v strokovni reviji The Lancet, so le zapisali, da je bila njihova raziskava narejena na večjem in raznolikejšem vzorcu več držav kot predhodne. V te številke niso vključili smrti, do katerih pride med epidemijo gripe, in smrti, pri katerih gripa le poslabša stanje, na primer pri srčnih obolenjih.

"Študija nas je opomnila, da je gripo treba jemati resno in da bi morala biti zaščita pred to boleznijo svetovna prioriteta," je dejal Joe Bresee.

Najbolj ogroženi revni in starejši

Gripa največ smrtnih žrtev zahteva v najrevnejših državah sveta in med najstarejšimi. Najbolj je tako smrtonosna za starejše od 75 let, ki živijo v podsaharski Afriki. Nekoliko nižjo, a še vedno visoko stopnjo umrljivosti imajo države vzhodnega Sredozemlja in jugovzhodne Azije.

V Avstraliji so v letošnji zimi imeli rekordno število hospitalizacij in smrti, povezanih s sezonsko gripo. Tamkajšnji zdravniki so ugotovili, da je bilo cepivo proti gripi le pri desetih odstotkih ljudi učinkovito v boju s prevladujočim tipom gripe, influenzo A (H3N2). Ker je cepivo za letošnjo sezono gripe enako tudi na severni polobli, ameriški zdravniki opozarjajo na veliko previdnost. Sezona gripe na severni polobli, torej tudi v Sloveniji, se je začela konec jeseni in bo trajala tja do februarja.

Strokovnjaki sicer že vrsto let pozivajo k razvoju splošnega cepiva za gripo, ki bi ščitilo tako pred sezonsko kot običajno gripo.

A. P. J.