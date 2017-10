Ši Džingping kitajski voditelj z največ moči po Mao Cetungu

Pod Šijem tretje poglavje sodobne Kitajske

24. oktober 2017 ob 09:51

Peking - MMC RTV SLO

Misli predsednika Ši Džinpinga so zapisane v statut kitajske komunistične partije. Glede na moč je zdaj voditelj države z največjim številom prebivalcev na svetu postavljen ob bok Mao Cetunga.

Komunistična partija je na sklepni slovesnosti 19. kongresa, najpomembnejšega političnega srečanja na Kitajskem, izglasovala vključitev "Ši Džinpingovih misli" oziroma ideologije v statut, poroča BBC. V pekinški Veliki dvorani ljudstva so odločitev izglasovali soglasno. Ob dokončanju postopka za odobritev vključitve Šija statut je bilo navzočih več kot 2.000 članov. Kot so poročali kitajski mediji, ki so bili prisotni na kongresu, so člane partije ob koncu vprašali, ali imajo oziroma so imeli kakršne koli ugovore, na kar so vsi odločno odgovorili z "ne".

S tem so Šija povzdignili na enako raven, kot je ustanovitelj komunistične partije Mao Cetung. Tudi drugi voditelji so svoje ideologije vključevali v statut, vendar nihče razen Maa ni imel poimensko zapisane svoje filozofije, opisane kot misli, kar je najvišje na ideološki hierarhiji. Zapisano je bilo le še ime Deng Šjaopinga, ki je sprožil gospodarske reforme, vendar je bilo to dodano po njegovi smrti.

Leta 2012 je Ši postal kitajski voditelj, od tedaj pa nenehno povečuje svojo moč. To pomeni, da bo vsako kljubovanje oziroma izpodbijanje Šija predstavljalo grožnjo vladavini komunistične partije. "Nova doba" označuje tretje poglavje sodobne Kitajske. Prvo je bilo za časa Maa, ki je združil državo, ko je bila ta uničena zaradi državljanske vojne, drugo pa je bilo, ko je obogatela pod vodstvom Denga. Tretje poglavje je doba še večje enotnosti in blagostanja, obenem pa je namen poskrbeti za disciplino in red doma ter veliko moč Kitajske v tujini.

S Šijevo mislijo so zajeta njegova načela in ideali, ki jih predsednik poudarja v svoji vladavini. Poudarja vlogo partije pri upravljanju vseh vidikov države. Premislek predvideva 14 temeljnih načel, med katerimi so dokončanje reform, nove razvojne ideje, obljuba o harmoničnem življenju med človekom in naravo, poudarja popolno moč partije nad vojsko ter tudi pomembnost sistema "ena država – dva sistema", znotraj katerega Hongkong uživa avtonomijo znotraj Kitajske, potem ko se je "iz angleške nadvlade združil z matično domovino", glede Tajvana pa se mora Peking po Šijevo zoperstaviti separatističnim dejavnostim in ne bo nikoli dovolil, da bi se kateri koli del države odcepil, še piše BBC.

T. J.