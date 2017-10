Ši: "Kitajska bo postala velika moderna socialistična država"

Bo kitajski predsednik Ši Džinping zapisan v ustavo?

23. oktober 2017 ob 21:45,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 21:55

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

V Pekingu se končuje enotedenski kongres kitajske komunistične partije, na katerem kitajska oblast vsakih pet let izbere vodstvo. Na letošnjem kongresu se pričakuje popolna utrditev predsednika Ši Džinpinga na oblasti.

Ši je letošnji kongres odprl s kar tri in pol ure trajajočim govorom, v katerem je predstavil ambiciozne načrte za razvoj Kitajske, ne le za prihodnjih pet let svojega mandata, temveč kar za nadaljnjih 30 let. "Kitajska bo postala velika moderna socialistična država do sredine 21. stoletja" je dejal predsednik in požel stoječe ovacije 2.300 prisotnih članov partije, poroča South China Morning Post.

"Ši Džinpingov premislek o socializmu s kitajskimi značilnostmi za novo dobo" nameravajo celo zapisati v ustavo, o čemer bo stranka sicer glasovala v torek. Predsednik bi se glede na politično moč tako postavil ob bok ustanovitelja komunistične partije Maa Cetunga, ki je bil edini predsednik, katerega misli so bile zapisane v ustavo za časa njegovega življenja.

Znotraj stranke se sicer obeta prevetritev na vodilnih položajih, do katere prihaja, ker bo večina političnih funkcionarjev dosegla neuradno mejo 68 let za upokojitev. Znotraj posebnega stalnega odbora kitajskega politbiroja se bo tako upokojilo kar pet od sedmih članov - na položajih ostajata le predsednik Džinping in premier Li Kečjang. Na položaj podpremierja naj bi se sicer povzpel izkušeni politik Vang Jang, vodja političnega svetovanja pa naj bi postal zdajšnji vodja partije v Šanghaju Han Ženg.

Vsi zdajšnji člani odbora so kljub temu na kongresu o "Džinpingovem premisleku" govorili z izbranimi besedami, kar kaže na močno podporo predsedniku znotraj stranke. "Premislek poudarja zadnje dosežke pri vpletanju marksizma v v kitajski okvir," je izpostavil premier Kečjang. Predsednikove ideje je v svojih govorih pohvalilo tudi devet od 24 članov drugega najmočnejšega političnega telesa politbiroja.

Premislek sicer predvideva 14 temeljnih načel, med katerimi so dokončanje reform, nove razvojne ideje, obljuba o harmoničnem življenju med človekom in naravo, poudarja popolno moč partije nad vojsko ter tudi pomembnost sistema "ena država - dva sistema", znotraj katerega Hongkong uživa avtonomijo znotraj Kitajske, po tem, ko se je "iz angleške nadvlade združil z matično domovino", poroča BBC.

Džinpingov premislek v možgane učencev

Minister za izobraževanje Čen Baošeng je na kongresu poudaril, da bo nova ideologija z naslednjim šolskim letom postala del učnega načrta. "Džinpingov premislek bo šel v učbenike, razrede in možgane učencev," je poudaril na zasedanju.

Najnižja brezposelnost v nekaj letih

Kitajsko ministrstvo za delo je sicer v nedeljo poročalo, da je brezposelnost v državi s 3,95 odstotki najnižja v zadnjih nekaj letih. Med januarjem in septembrom letos so ustvarili 10,97 milijona novih delovnih mest, 300.000 več kot v enakem obdobju lani, je sporočilo ministrstvo za človeške vire in socialno varnost, s čimer so dosegli letni načrt. Minister Jin Vejmin je sicer poudaril, da bo kitajska morala na letni ravni ustvariti kar 15 milijonov novih delovnih mest, saj vsako leto na trg dela vstopi novih osem milijonov univerzitetnih diplomirancev.

Kitajska naj bi do leta 2035 tudi izboljšala kakovost svojega onesnaženega zraka. Minister za zaščito okolja Li Gandžje je poudaril, da bi čistejši zrak koristil tudi gospodarstvu, a da naj bodo ljudje strpni pri izboljševanju kakovosti. Glavni onesnaževalci so sicer ogromna industrijska podjetja, proti katerim vlada sicer vpeljuje ostre ukrepe in zimsko ogrevanje v velemestih, minister pa dodaja, da prav tako vse preveč prevoza tovora še naprej poteka s tovornjaki.

V Pekingu "le" še šestkrat preveč nevarnih delcev

V prestolnici Peking se je delež nevarnih zračnih delcev PM2,5, med katere spadajo denimo smog in saje, zmanjšal na 60 mikrogramov na kubični meter zraka iz lanskih 73 mikrogramov. Do leta 2035 želi mesto delež zmanjšati na 35 mikrogramov. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sicer priporoča koncentracijo pod 10 mikrogramov delcev na kubični meter.

Izjemno strogi varnostni ukrepi

Med zasedanjem kongresa v Pekingu sicer veljajo rigorozni varnostni ukrepi. Policija in vojska na ulicah redno identificirata in ustavljata ljudi, množična zbirališča kot so nočni klubi v teh dneh ne obratujejo, poroča New York Times. Poostren je tudi spletni nadzor vsebin, oblasti so te dni recimo blokiralo uporabo strani za oddajo stanovanj Airbnb.

Počitnice za politične nasprotnike

Oblasti med zasedanjem kongresa priprte politične nasprotnike pošljejo "na počitnice na podeželje", od koder ne morejo škodovati zasedanju. V domovini dobro poznani opozicijski aktivist Hu Džia je za Reuters dejal, da tokrat prisilne počitnice preživlja v provinci Junan na jugozahodu države. Lokacijo naj bi si izbrali skupaj z dodeljenima osebnima čuvajema, vladnima uslužbencema. "Lahko si ogledam znamenitosti, a vladni varnostniki so ves čas z menoj," je povedal Hu in dodal, da vrednost izleta ocenjuje na okoli 1.300 evrov. "Potuje" seveda na stroške kitajskih oblasti.

J. R.