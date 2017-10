Ši: "Socializem s kitajskimi značilnostmi je vstopil v novo obdobje"

Predsednik z največ moči in vpliva po Mao Catungu in Deng Šjaopingu

18. oktober 2017 ob 07:41

Peking - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kitajski predsednik Ši Džinping je v govoru ob začetku kongresa komunistične partije dejal, da se bo država z vsemi silami borila proti smogu, obljubil oblikovanje prvovrstne vojske ter ukrepe za boj proti terorizmu in ekstremizmu.

V Veliki dvorani ljudstva v Pekingu se je začel največji in najpomembnejši politični dogodek leta na Kitajskem, 19. kongres partije, ki poteka le vsakih pet let. Zbralo se je 2.287 delegatov, ki bodo zasedali en teden.

Leta 2049 Kitajska med najrazvitejšimi državami sveta?

Kongres je odprl predsednik partije in države Ši Džinping, ki je govoril kar tri ure in pol. "Socializem s kitajskimi značilnostmi je stopil v novo prelomno obdobje, v katerem bomo združili vse Kitajce in etnične manjšine v izgradnji zmerno razvite družbe," je po poročanju sodelavca RTV Slovenija iz Pekinga Uroša Lipuščka v govoru poudaril predsednik. Ta cilj naj bi dosegli že čez štiri leta, ko bodo praznovali 100. obletnico ustanovitve komunistične partije. Naslednji cilj, ki naj bi ga dosegli leta 2049, ob 100. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, pa bo uvrstitev Kitajske med najbolj razvite države na svetu. Tako skokovitega razvoja v zgodovini človeštva ni dosegla še nobena država. V Pekingu poudarjajo, da Kitajska v trenutku, ko bo sistem zahodne liberalne demokracije propadel, če ga ne bodo temeljito reformirali, ustvarja pod vodstvom komunistične partije nov model globalnega družbenega razvoja, ki temelji na harmoniji, sobivanju in skupnih kolektivnih vrednotah, dodaja Lipušček.

"Kitajska ne bo zapirala vrat svetu"

V govoru je poudaril, da je Kitajska postala svetovna sila in da ni potrebe bo kopiranju političnih sistemov iz tujine. Posvaril je tudi pred separatističnimi težnjami v Šindžjangu, Tibetu in Hongkongu ter znova poudaril, da je Tajvan del Kitajske. Glede gospodarstva je obljubil nove reforme, tudi omilitev ovir za tuje vlagatelje ter zagotovil, da "Kitajska ne bo zapirala vrat svetu".

Ši ima ogromno moč in vpliv

Ši želi s kongresom utrditi status najmočnejšega voditelja azijske sile v zadnjih desetletjih ter okrepiti oblast, tudi z imenovanjem svojih kadrov v najvišje organe partije. 64-letni voditelj bo na kongresu nedvomno dobil drugi mandat na čelu partije - državo vodi od prejšnjega kongresa leta 2012, bodo pa strokovnjaki pozorno spremljali morebitne znake, ki bi nakazovali, da bo Ši poskušal ostati na oblasti tudi po letu 2022. Šija, ki si je v prvem mandatu nagrabil ogromno moči, mnogi primerjajo z Mao Cetungom, ustanoviteljem Ljudske republike Kitajske, in Deng Šjaopingom, ki je konec 70. let prejšnjega stoletja sprožil gospodarske reforme, s katerimi je Kitajska postala drugo največje gospodarstvo na svetu.

Š je v prvem petletnem mandatu pridobil kopico nazivov, gojil kult osebnosti in okrepil zatiranje oporečnikov. S kampanjo proti korupciji je počistil z morebitnimi tekmeci, prestrukturiral je vojsko. Na globalni ravni pa je Ši izkoristil veliko kitajsko gospodarsko moč, da je pod okrilje azijske sile privabil še več držav. Čeprav javno zagovarja globalizacijo, se ZDA in Evropa še najprej pritožujeta zaradi velikih ovir pri vstopu na kitajski trg.

Na kongresu bodo izvolili tudi nov centralni komite partije, ki bo imel 205 članov. Po pričakovanjih bodo v partijski statut vpisali Šijevo politično "misel". Ta čast je do zdaj doletela le Maa in Denga.

Peking dobil ozaljšano podobo

V Pekingu zaradi zasedanja povsod visijo plakati in pozdravi delegatom. Zaradi poostrene varnosti na javnem prometu nastajajo dolge vrste potnikov, ki čakajo na vstop na vlak in druga prevozna sredstva. Zaradi varnosti so oblasti zaprle tudi nekatere restavracije, telovadnice in nočne klube, nad mestom so prepovedani vzleti dronov in toplozračnih balonov, prek Airbnb-ja pa v prihajajočem tednu sobe za središče Pekinga ni mogoče rezervirati.

A. P. J.