Šijevo svarilo Tajvanu: "Zgodovina bo kaznovala vsak poskus separatizma"

Lahko bo vladal do smrti

20. marec 2018 ob 07:39

Peking - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kitajski predsednik Ši Džinping je v govoru ob koncu zasedanja ljudskega kongresa posvaril pred separatističnimi težnjami Tajvana in poskusi delitve Kitajske. "Niti centimetra naše zemlje nam ne morejo vzeti," je dejal.

Šijev govor so delegati, zbrani v Veliki dvorani ljudstva, pospremili s ploskanjem, ki je bilo najglasnejše prav takrat, ko je posvaril zagovornike neodvisnosti Tajvana in Hongkonga. "Moramo varovati suverenost in ozemeljsko celovitost države in doseči združitev domovine, saj so to sanje kitajskega ljudstva," je dodal kitajski predsednik.

Nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podpisal nova pravila o potovanjih visokih ameriških uradnikov na Tajvan, je Ši opozoril, da bo Peking branil politiko ene Kitajske, v skladu s katero je ta otok del kitajskega ozemlja, ki čaka na združitev. "Vsa dejanja in zvijače za ločitev države so obsojena na propad in jih bodo obsodili ljudje in kaznovala zgodovina," je bil jasen.

"Le socializem lahko reši Kitajsko"

Ši je v govoru še dejal, da je Kitajska pripravljena na "krvavo bitko, da bi zavzela v svetu mesto, ki ji pripada," in da državo "lahko reši le socializem". Dodal je, da je njegov cilj "pomladitev države" in nadaljevanje "velikih prispevkov Kitajske k civilizaciji". "Zgodovina je že pokazala in bo dokazovala še naprej – le socializem lahko reši Kitajsko," je dejal in dodal, da so pravi junaki Kitajske njeni ljudje, zato mora sam in njegovi sodelavci "trdo delati v dobrobit ljudstva".

Poskušal je tudi odgovoriti na pomisleke glede kitajskih razvojnih projektov v tujini in zatrdil, da ti ne pomenijo grožnje nobeni državi. "Samo tisti, ki so vajeni groziti drugim, bodo v vseh videli grožnjo," je dejal. Poudaril je tudi nujo po reformi kitajske vojske in absolutni moči kitajske komunistične partije.

Šijeva politična misel

Šija je pred dnevi ljudski kongres ponovno izvolil na čelo države, delegati pa so pred tem z ustavnimi spremembami omogočili, da bo lahko vladal do smrti, saj so ukinili omejitev dveh zaporednih petletnih predsedniških mandatov. Ljudski odposlanci so poleg tega v ustavo vpisali "Šijevo misel o socializmu s kitajskimi značilnostmi za novo dobo". Pred tem je njegovo misel v statut vpisala tudi kitajska komunistična partija.

S tem so ga povzdignili na panteon kitajskih voditeljev, ob bok ustanovitelju ljudske republike Mao Cetungu in arhitektu tržnih reform Deng Šjaopingu.

A. P. J.