Škotska premierka bo predlagala nov referendum o neodvisnosti Škotske

Vlada v Londonu naj ne bi podpirala novega referendumu

13. marec 2017 ob 15:15

Edinburgh - MMC RTV SLO/STA

Škotska premierka Nicola Sturgeon bo naslednji teden sprožila postopek za odobritev novega referenduma o neodvisnosti Škotske. Meni, da bi morali imeti prebivalci Škotske izbiro med "trdim brexitom" in neodvisnostjo.

Regionalni parlament v Edinburghu bo premierka zaprosila za dovoljenje, da o tem začne pogovore z vlado v Londonu. Če bo tudi ta dala svoje privoljenje, naj bi se referendum odvil med jesenjo leta 2018 in pomladjo leta 2019. Takrat naj bi bili namreč obrisi dogovora o izstopu Velike Britanije iz EU-ja bolj jasni.

Prebivalci Škotske morajo imeti izbiro med "trdim brexitom" in možnostjo, da postanejo samostojna država, je dejala po poročanju BBC. Kot je dejala, želi "izbiro med tem, da sledimo Veliki Britaniji v trdem brexitu ali da postanemo samostojna država, ki si bo lahko zagotovila enakovredno partnerstvo s preostankom Velike Britanije in svoj lasten odnos z Evropo".

Škotska želi ostati del enotnega trga

Škotska namreč med drugim želi, da bi ostala del evropskega enotnega trga, četudi bi ga preostanek Združenega kraljestva zapustil. Nicola Sturgeon pa je kritična do britanske vlade, ki da od odločitve za izstop iz Unije na lanskem referendumu ni storila ničesar, da bi s Škotsko glede njenih želja dosegla kakršen koli kompromis ali dogovor.

Obenem je voditeljica Škotske nacionalne stranke dopustila možnost dogovora z britansko vlado. Kot je dejala, se bo še naprej trudila doseči kompromis, a na vsak način hoče, da bodo imeli prebivalci Škotske "na koncu tega procesa možnost izbire".

Na referendumu o članstvu Velike Britanije v EU-ju junija lani je na Škotskem 62 odstotkov volivcev in volivk glasovalo za obstanek v Uniji. Po mnenju škotske premierke in njenih podpornikov prav ta rezultat daje podlago novemu referendumu o neodvisnosti, potem ko so je bila neodvisnosti Škotske leta 2014 s 55 odstotki zavrnjena.

Vlada naj ne bi bila naklonjena novemu referendumu

Britanska konservativna premierka Theresa May se še ni izrekla o tem, ali bi bila pripravljena Škotski dovoliti izvedbo novega referenduma. Njen tiskovni predstavnik pa je v odzivu na napoved Nicole Sturgeon dejal, da bi nov referendum "povzročil delitve in veliko ekonomsko negotovost v najslabšem možnem času".

Britanski parlament bo sicer danes spet razpravljal in morda tudi potrdil zakonu o brexitu, ki bo britanski premierki dal pooblastilo, da sproži postopek izstopa države iz EU-ja. Temu bodo sledila pogajanja o dogovoru glede odnosov med EU-jem in Veliko Britanijo po izstopu, glede katerega so pričakovanja različna.

B. V.